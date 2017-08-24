Tudor'un üzüntüsü

Habertürk Spor'un haberine göre; Avrupa'ya beklenmedik şekilde veda ettikten sonra yoğun şekilde eleştirilen teknik direktör İgor Tudor, ligdeki 2 maçta sergilenen performansın ardından üzerindeki baskıyı attı. Hırvat teknik adamın “Önce orta sahaya transferleri yapsaydık, belki de hala Avrupa’da mücadele ediyorduk” diyerek yakın çevresiyle yaşadığı üzüntüyü paylaştığı öğrenildi. Coşkulu futbolu beğenen Sarı-Kırmızılı yöneticilerin ise aralarında yaptıkları değerlendirmelerde “Bu takım Avrupa’da çok iş yapardı. Yazık oldu” dedikleri bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER