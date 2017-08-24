Al Thumama Stadı'na Türk eli

2022 Dünya Kupası’nı alan Katar’da statlar için hummalı bir çalışma var. Organizasyon komitesi Al Thumama Stadı için de start verdi. Habertürk Spor'un haberine göre; Başkent Doha’nın 6 kilometre güneyinde yer alan stadı ise bir Türk şirketi olan Tekfen İnşaat yapacak. 2020’de tamamlanması hedeflenen bu harika stadın Dünya Kupası boyunca 40 bin daha sonra 20 bin kapasiteli olması planlandı. Arap geleneksel elbisesi olan “Gahfiya” şeklinde tasarlanan stadda inovatif ve çevre dostu soğutma sistemleri de olacak. Teslimat ve Legacy Üst Komitesi Genel Sekreteri Hassan Al Thawadi “Turnuvadan sonra da bu stada çok önemli tesisler eklemek istiyoruz. Doha’ya da havalimanına da ulaşımı çok kolay olan bir stat. Taraftarlarla geleneklerimizi ve tecrübelerimizi paylaşmak için hazırız” ifadelerini kullandı.

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