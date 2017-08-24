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Süper Lig'de 3. hafta hakemleri

Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu

24 Ağustos 2017 Perşembe, 14:01:43 Güncelleme: 14:03:35

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

26 Ağustos Cumartesi:
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek
19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar:
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

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