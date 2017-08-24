1. Lig'de hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.45 Samsunspor-Adana Demirspor: Çağatay Şahan
21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu: Caner Ak
26 Ağustos Cumartesi:
19.45 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Koray Gençerler
20.00 Eskişehirspor-Denizlispor: Süleyman Abay
21.45 Gaziantepspor-Manisaspor: Yiğit Arslan
27 Ağustos Pazar:
19.45 İstanbulspor-Giresunspor: Erkan Özdamar
19.45 Boluspor-Gazişehir Gaziantep: Ramazan Keleş
21.45 Elazığspor-MKE Ankaragücü: Emre Malok
21.45 Adanaspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
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