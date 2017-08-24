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FUTBOL

Medel reklam çekiminde seti terk etti!

24 Ağustos 2017 Perşembe, 15:54:07

  • 1 Medel reklam çekiminde seti terk etti!
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    Beşiktaş'ın Inter'den transfer ettiği Gary Medel, Türkiye'de Şili için çekilen bir reklam videosunda oynamayı güvenlik gerekçesiyle reddetti. İşte yaşananlar...

  • 2 Medel reklam çekiminde seti terk etti!
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    Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, 21 Ağustos Pazartesi günü geç saatlerde bilinmeyen bir olaya tepki gösterdiği bir tweet attı.

  • 3 Medel reklam çekiminde seti terk etti!
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    Tweet'in ne için atıldığı ilk anda anlaşılamadı. Olayın neden kaynaklandığı sonradan ortaya çıktı.

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  • 4 Medel reklam çekiminde seti terk etti!
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    El Filtrador adlı bir web sitesi Medel'in neden sinirlendiğini gösteren bir video yayınladı.

  • 5 Medel reklam çekiminde seti terk etti!
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    Medel'in yer alacağı bir tanıtım/reklam filmi çekimi yapılmak istendiği öğrenildi.

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