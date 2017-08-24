Medel reklam çekiminde seti terk etti!

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Koordinatörün çabalarına rağmen ikna olmayan Medel 'Önce sen yap, sonra ben yaparım. Bence bu hiç güvenli değil. Türkiye'ye yeni transfer oldum. Antrenman yapmak ve oynamak zorundayım. Bu yüzden buradan atlayamam. Önce bunu düzeltin, sonra beni arayın, tamam mı? Şimdi gidiyorum ben, güle güle' diyerek setten ayrılıyor.