FUTBOL
Medel reklam çekiminde seti terk etti!
24 Ağustos 2017 Perşembe, 15:54:07 | Güncelleme: 16:02:26
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Beşiktaş'ın Inter'den transfer ettiği Gary Medel, Türkiye'de Şili için çekilen bir reklam videosunda oynamayı güvenlik gerekçesiyle reddetti. İşte yaşananlar...
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Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, 21 Ağustos Pazartesi günü geç saatlerde bilinmeyen bir olaya tepki gösterdiği bir tweet attı.
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Tweet'in ne için atıldığı ilk anda anlaşılamadı. Olayın neden kaynaklandığı sonradan ortaya çıktı.
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El Filtrador adlı bir web sitesi Medel'in neden sinirlendiğini gösteren bir video yayınladı.
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Medel'in yer alacağı bir tanıtım/reklam filmi çekimi yapılmak istendiği öğrenildi.
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Beşiktaş'ın Inter'den transfer ettiği Gary Medel, Associacion Chilena de Seguridad için çekilen bu videoda oynamayı güvenlik gerekçesiyle reddetti.
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Pitbull lakaplı Şilili oyuncu videoda prodüktörlerle konuşurken görülüyor.
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Konuşmaların ardından Gary Medel sinirli bir şekilde setten ayrılırken, setten 'hayda' sesleri geliyor.
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Videoda koordinatörlük yapan kişi Medel'e 'Karar verdiğinde atla, buraya, köpüklerin içine düşeceksin' derken görülüyor.
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Buna tepki gösteren Medel'in, 'Buradan buraya mı, deli misin, bu hiç güvenli değil' dediği dikkat çekiyor.
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Koordinatörün çabalarına rağmen ikna olmayan Medel 'Önce sen yap, sonra ben yaparım. Bence bu hiç güvenli değil. Türkiye'ye yeni transfer oldum. Antrenman yapmak ve oynamak zorundayım. Bu yüzden buradan atlayamam. Önce bunu düzeltin, sonra beni arayın, tamam mı? Şimdi gidiyorum ben, güle güle' diyerek setten ayrılıyor.
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Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Medel, güvenli bulmadığı için setten ayrıldığını belirterek 'Asla güvenliğimi tehlikeye atmam. Anlamıyorlarsa bu benim problemim değil' diye yazdı.