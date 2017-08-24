Fenerbahçe - Vardar maçı canlı izle - Fenerbahçe - Vardar maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Vardar ile bugün Kadıköy’de karşılaşıyor. Kanarya ilk maçta yaşanan hayal kırıklığını telafi ederek adını gruplara yazdırmak istiyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Üsküp'teki maçta 2-0 yenilen Fenerbahçe, seyircisi önünde turu geçmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, turu geçebilmek için rakibine en az 3 farklı üstünlük sağlamak zorunda. Kanarya’nın maçta bir gol yemesi durumunda turu geçmek için rakip fileleri en az 4 defa havalandırması gerekecek. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona ererse mücadele uzatmalara gidecek. Fenerbahçe nasıl tur atlar?

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FENERBAHÇE-VARDAR



STAT: Ülker

SAAT: 20:30

HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)

SAKATLAR: Fernandao, Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

CEZALILAR: Josef de Souza (Fenerbahçe), Boban Grncarov (Vardar)

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Dirar, Valbuena, Alper, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

VARDAR: Gacevski, Jigauri, Spirovski, Blazevski, Barseghyan, Velkoski, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Juan Felipe, Brdarovski

TEKNİK DİREKTÖR: Cedomir Janevski

KALESİNİ KAPATAMIYOR Fenerbahçe, son 13 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Geçen sezon oynadığı son 8, bu sezon ise ilk 5 resmi maçta gol yiyen Fenerbahçe, son olarak 23 Nisan'da Galatasaray derbisinde kalesinde gole izin vermemişti. Sarı-lacivertliler, söz konusu 13 maçta kalesinde 18 gol gördü.

KADIKÖY GÜVENCESİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 11 maçta kaybetmedi. Avrupa kupalarında 43. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 2 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 11 Avrupa kupası mücadelesinde 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı mağlup edip, Celtic, Krasnodar ve Sturm Graz'la berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda savunmasıyla da ön plana çıktı. Söz konusu son 11 maçta rakiplerine sadece 5 kez gol şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe, 19 yıl sonra ilk peşinde! UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Vardar'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 28 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti. Makedonya temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 28 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 28 eşleşmede tek tur sevincini, 19 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı. UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İÇ SAHADA 108 MAÇTA 54 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 108 maçta 54 galibiyet elde etti. İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 108 karşılaşmanın 23'ünde berabere kaldı, 31'inde de yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 159 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 118 gol gördü. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 14 4 9 UEFA Avrupa Ligi 26 15 8 3 Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 7 5 3 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0 TOPLAM 108 54 23 31

AVRUPA'DA 220. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 219 maçta 81 galibiyet elde etti, 45 beraberlik yaşadı ve 93 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 273 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 324 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da 219 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 53 28 15 10 72 47 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 219 81 45 93 273 324

Fenerbahçe, Vardar'ı geçememesi durumunda tarihinde "Kupa 2"de (UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi) ikinci defa elenecek.

Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turunda sadece 1 kez kupanın dışında kaldı. Fenerbahçe bu kulvarda, teknik direktör Aykut Kocaman döneminde 2010-2011 sezonunda Yunan ekibi PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti. Sarı-lacivertliler, "Kupa 2"de oynadığı 19 ön eleme maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 38 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

"Kupa 2"nin dışında sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 ön eleme oynadı. Fenerbahçe bu ön elemelerde 8 defa turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.

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