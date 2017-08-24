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Barcelona - Di Maria
FUTBOL

Angel di Maria Barcelona'ya gidiyor

''Di Maria, Barcelona'ya yakın''

Barcelona, 54 milyon euro karşılığında PSG forması giyen Angel di Maria transferini bitirmek üzere...

24 Ağustos 2017 Perşembe, 17:30:11 Güncelleme: 17:33:36

Angel Di Maria, Barcelona'ya transfer olmak üzere...

ESPN'in haberine göre Katalan devi, Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli Angel di Maria'yı 54 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere. Neymar'ı PSG'ye kaptıran Barcelona, Brezilyalı süperstarının yerini doldurmak için bir süredir o bölgeye oyuncu bakıyordu. Angel di Maria'da karar kılan Barcelona, PSG ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 43 maça çıkan Angel di Maria, 14 gol atıp 15 asist yaptı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde hackerlar, Barcelona resmi Twitter hesabını hacklemiş ve 'Barcelona'ya hoş geldin Di Maria' tweet'i atmıştı. 

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