Angel di Maria Barcelona'ya gidiyor

Angel Di Maria, Barcelona'ya transfer olmak üzere...

ESPN'in haberine göre Katalan devi, Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli Angel di Maria'yı 54 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere. Neymar'ı PSG'ye kaptıran Barcelona, Brezilyalı süperstarının yerini doldurmak için bir süredir o bölgeye oyuncu bakıyordu. Angel di Maria'da karar kılan Barcelona, PSG ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 43 maça çıkan Angel di Maria, 14 gol atıp 15 asist yaptı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde hackerlar, Barcelona resmi Twitter hesabını hacklemiş ve 'Barcelona'ya hoş geldin Di Maria' tweet'i atmıştı.

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