Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kim ? - Şampiyonlar Ligi kura çekimi

HT Spor Beşiktaş muhabiri Kartal Yiğit:

Çekilebilecek en iyi kuralardan biri. Belki 4. torbadan Leipzig yerine APOEL olsa çok daha iyi, çok daha garanti olurdu diye düşünüyorum. Ama özellikle Porto'nun bulunması Beşiktaş'ın da oyuncuları bakımından Porto'yu iyi tanıması en önemli avantaj. Grupta her ne kadar Monaco en güçlü takım olarak gözükse de Beşiktaş'ın deplasmanda alacağı puan veya puanlar bu gruptan lider çıkmasına neden olabilir. Ancak yine de özellikle Monaco ve Porto'nun kaliteli ayaklara sahip olması; Monaco, Porto ve Beşiktaş arasında birincilik ve ikincilik yarışına sahip olacaktır. Bakıldığı zaman Beşiktaş geçen seneki hatalarını tekrarlamazsa bu gruptan güle oynaya çıkar.