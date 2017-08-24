Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kim ? - Şampiyonlar Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuralarının çekimi bugün gerçekleşti. Geçen yıl Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kura çekimine 3. torbadan katıldı. 32 takımın yer aldığı kura çekiminde siyah-beyazlılar, Grubu'nda Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımları ile eşleşti.
— HT Spor (@HTSpor) August 24, 2017
Kopenhag'ı eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Azerbaycan ekibi Karabağ ise C Grubu'nda yer aldı.
Devler Ligi'nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev'in Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
- Serdar Ali Çelikler: Bundan iyisi can sağlığı. Beşiktaş bu grupta ilk iki sırayı alıp Şampiyonlar Ligi gruptan çıkacak kapasiteye sahip. Geçen seneden de Devler Ligi tecrübesi var. Artık bu yıl gruptan çıkmaları gerekiğini herhalde tüm futbolseverler düşünüyordur. Beşiktaş'a güveniyorum
A Grubu: Benfica (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Basel (İsviçre), CSKA Moskova (Rusya)
B Grubu: Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika), Celtic (İskoçya)
C Grubu: Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Karabağ (Azerbaycan)
D Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz)
E Grubu: Spartak Moskova (Rusya), Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya)
F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya), Feyenoord (Hollanda)
G Grubu: Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), BEŞİKTAŞ, Leipzig (Almanya)
H Grubu: Real Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Tottenham (İngiltere), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
- HT Spor Beşiktaş muhabiri Kartal Yiğit: Çekilebilecek en iyi kuralardan biri. Belki 4. torbadan Leipzig yerine APOEL olsa çok daha iyi, çok daha garanti olurdu diye düşünüyorum. Ama özellikle Porto'nun bulunması Beşiktaş'ın da oyuncuları bakımından Porto'yu iyi tanıması en önemli avantaj. Grupta her ne kadar Monaco en güçlü takım olarak gözükse de Beşiktaş'ın deplasmanda alacağı puan veya puanlar bu gruptan lider çıkmasına neden olabilir. Ancak yine de özellikle Monaco ve Porto'nun kaliteli ayaklara sahip olması; Monaco, Porto ve Beşiktaş arasında birincilik ve ikincilik yarışına sahip olacaktır. Bakıldığı zaman Beşiktaş geçen seneki hatalarını tekrarlamazsa bu gruptan güle oynaya çıkar.
GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK
Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Liginde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. 2017-2018 sezonu finali, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 24, 2017
MAÇ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 12-13 Eylül
Grup 2. maçları: 26-27 Eylül
Grup 3. maçları: 17-18 Ekim
Grup 4. maçları: 31 Ekim-1 Kasım
Grup 5. maçları: 21-22 Kasım
Grup 6. maçları: 5-6 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 13-14 Şubat 2018 ve 20-21 Şubat 2018
Son 16 turu rövanş maçları: 6-7 Mart 2018 ve 13-14 Mart 2018
Çeyrek final ilk maçları: 3-4 Nisan 2018
Çeyrek final rövanş maçları: 10-11 Nisan 2018
Yarı final ilk maçları: 24-25 Nisan 2018
Yarı final rövanş maçları: 1-2 Mayıs 2018
Final maçı: 26 Mayıs 2018
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KAZANACAK?
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması finansal anlamda Beşiktaş'a yaradı. Abdullah Avcı'nın ekibi İstanbul'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ama hayranlık uyandıran futbol, tur için yeterli olmadı.
Goal'ün haberine göre; Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak yaklaşık 13 milyon euro alacak. Türkiye'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları havuzundan bu sezon alacağı para yaklaşık 22 milyon euro.
Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle, Beşiktaş bu paranın tamamını kasaya koyacak ve böylelikle siyah-beyazlıların toplam geliri yaklaşık 35 milyon euro olacak.
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