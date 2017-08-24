Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kura çekimi - CANLI! Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE

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Beşiktaş'ın 3. torbadan girdiği kura çekimi, Monaco'da gerçekleştiriliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan 22 takım ile play-off eleme turundan gelen 10 ekip, 8 gruba ayrılacak. Kuraya katılacak 32 takım, UEFA'nın kulüpler sıralamasında aldığı puanlara göre torbalara dağıtılacak.

A GRUBU

Benfica

Manchester United

Basel



B GRUBU

Bayern Münih

Paris Saint-Germain

Anderlecht



C GRUBU

Chelsea

Atletico Madrid

Roma



D GRUBU

Juventus

Barcelona

Olympiakos



E GRUBU

Spartak Moskova

Sevilla

Liverpool



F GRUBU

Shakhtar Donetsk

Manchester City

Napoli



G GRUBU

Monaco

Porto

BEŞİKTAŞ

Leipzig



H GRUBU

Real Madrid

Borussia Dortmund

Tottenham



UEFA sıralamasında ilk 7'de yer alan ülkelerin lig şampiyonları ile Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonunun seri başı olmasını öngören kurala göre, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova çekilişe 1. torbadan katılıyor.





Türkiye ligi şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kuraya 3. torbadan girecek. Siyah-beyazlılar, geçen sezon da bu organizasyonun grup aşamasında mücadele etmişti.



Kurada, aynı ülkenin takımları aynı grupta yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, turnuvada son 16'ya adını yazdırırken, 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grup sonuncuları için Avrupa defteri kapanacak.



Grupları oluşturacak 32 takımın yer aldığı torbaların dağılımı şöyle:

1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova



2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United



3. TORBA: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Beşiktaş

4. TORBA: Celtic, CSKA Moskova, Sporting Lizbon, APOEL, Feyenoord, Maribor, Karabağ, Leipzig



UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak. İspanya'nın Real Madrid takımının son iki sezon üst üste müzesine götürdüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KAZANACAK?

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması finansal anlamda Beşiktaş'a yaradı. Abdullah Avcı'nın ekibi İstanbul'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ama hayranlık uyandıran futbol, tur için yeterli olmadı.

Goal'ün haberine göre; Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak yaklaşık 13 milyon euro alacak. Türkiye'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları havuzundan bu sezon alacağı para yaklaşık 22 milyon euro.

Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle, Beşiktaş bu paranın tamamını kasaya koyacak ve böylelikle siyah-beyazlıların toplam geliri yaklaşık 35 milyon euro olacak.

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Beşiktaşın rakipleri