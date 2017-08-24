Cristiano Ronaldo, Avrupa'da yılın futbolcusu oldu!

UEFA Yılın Futbolcusu ödülü, 2017-18 Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde gerçekleştirilen törenle sahibini buldu. Juventus'tan Gianluigi Buffon, Barcelona'dan Lionel Messi ve Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'nun yarıştığı ödülde zafer Portekizli Cristiano Ronaldo'nun oldu!

Bu üç aday UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan 32 takımın temsilcisi ve Avrupa Spor Medyası'nın seçtiği 55 gazetecinin oylarıyla belirlendi. Teknik direktörler, kendi takımlarında bulunan adaylara oy kullanamadılar.

YILIN KALECİSİ: Gianluigi Buffon

YILIN SAVUNMA OYUNCUSU: Sergio Ramos

YILIN ORTA SAHA OYUNCUSU: Luka Modric

YILIN FORVET OYUNCUSU: Cristiano Ronaldo

İlk 3'e kalmayı başaramayan diğer adaylar ise şöyle sıralandı:



4. Luka Modric - Real Madrid

5. Toni Kroos - Real Madrid

6. Paulo Dybala - Juventus

7. Sergio Ramos - Real Madrid

8. Kylian Mbappe - Monaco

9. Robert Lewandowski - Bayern Münih

10. Zlatan Ibrahimovic - Manchester United

Messi ve Ronaldo bu ödülü daha önceden iki kez kazanmayı başarmıştı. Arjantinli yıldız 2010-11 ve 2014-15'te, Ronaldo ise 2013-14 ve geçen sezon ödülün sahibi olmuştu. Portekizli, bu ödülü 3. kez kazanarak rekor kırmış oldu!

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