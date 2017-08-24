Leipzig kadrosu - Beşiktaş'ın rakibi Leipzig'in kadrosunda hangi oyuncular var?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam gerçekleştirilen etkinlikle tamamlandı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu.
Beşiktaş'ın rakipleri Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan RB Leipzig oldu. Rakiplerin belirlenmesinin ardından taraftarlar merakla Leipzig kadrosunu araştırıyor. İşte Leipzig kadrosu;
LEİPZİG KADROSU
|Oyuncu
|Mevkii
|Yaş
|İlk 11
|Yedek
|Gol
|Sarı
|Kırmızı
|Fabio Coltorti
|Kaleci
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|Philipp Köhn
|Kaleci
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|Yvon Mvogo
|Kaleci
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|Peter Gulacsi
|Kaleci
|26
|1
|-
|-
|-
|-
|Bernardo Silva
|Defans
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|Willi Orban
|Defans
|24
|1
|-
|-
|-
|-
|Dayot Upamecano
|Defans
|18
|1
|-
|-
|-
|-
|Ibrahima Konate
|Defans
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|Lukas Klostermann
|Defans
|20
|1
|-
|-
|-
|-
|Benno Schmitz
|Defans
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|Marcel Halstenberg
|Defans
|25
|1
|-
|-
|1
|-
|Marvin Compper
|Defans
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|Naby Keita
|Orta Saha
|21
|1
|-
|-
|1
|-
|Emil Forsberg
|Orta Saha
|25
|-
|1
|-
|-
|-
|Stefan Ilsanker
|Orta Saha
|27
|1
|-
|-
|-
|-
|Dominik Kaiser
|Orta Saha
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|Konrad Laimer
|Orta Saha
|19
|1
|-
|-
|-
|-
|Diego Demme
|Orta Saha
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|Marcel Sabitzer
|Forvet
|22
|1
|-
|-
|-
|-
|Yussuf Poulsen
|Forvet
|22
|1
|-
|-
|-
|-
|Timo Werner
|Forvet
|20
|1
|-
|-
|-
|-
|Bruma
|Forvet
|22
|-
|1
|-
|-
|-
|Oliver Burke
|Forvet
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|Jean-Kevin Augustin
|Forvet
|19
|-
|1
|-
|-
|-
|Federico Palacios
|Forvet
|21
|-
|-
|-
|-
|-
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