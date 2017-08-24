Leipzig kadrosu - Beşiktaş'ın rakibi Leipzig'in kadrosunda hangi oyuncular var?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam gerçekleştirilen etkinlikle tamamlandı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu.

Beşiktaş'ın rakipleri Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan RB Leipzig oldu. Rakiplerin belirlenmesinin ardından taraftarlar merakla Leipzig kadrosunu araştırıyor. İşte Leipzig kadrosu;

LEİPZİG KADROSU

Oyuncu Mevkii Yaş İlk 11 Yedek Gol Sarı Kırmızı Fabio Coltorti Kaleci 36 - - - - - Philipp Köhn Kaleci 18 - - - - - Yvon Mvogo Kaleci 22 - - - - - Peter Gulacsi Kaleci 26 1 - - - - Bernardo Silva Defans 21 - - - - - Willi Orban Defans 24 1 - - - - Dayot Upamecano Defans 18 1 - - - - Ibrahima Konate Defans 17 - - - - - Lukas Klostermann Defans 20 1 - - - - Benno Schmitz Defans 22 - - - - - Marcel Halstenberg Defans 25 1 - - 1 - Marvin Compper Defans 31 - - - - - Naby Keita Orta Saha 21 1 - - 1 - Emil Forsberg Orta Saha 25 - 1 - - - Stefan Ilsanker Orta Saha 27 1 - - - - Dominik Kaiser Orta Saha 28 - - - - - Konrad Laimer Orta Saha 19 1 - - - - Diego Demme Orta Saha 25 - - - - - Marcel Sabitzer Forvet 22 1 - - - - Yussuf Poulsen Forvet 22 1 - - - - Timo Werner Forvet 20 1 - - - - Bruma Forvet 22 - 1 - - - Oliver Burke Forvet 19 - - - - - Jean-Kevin Augustin Forvet 19 - 1 - - - Federico Palacios Forvet 21 - - - - -

Leipzig kadrosu

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