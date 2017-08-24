FUTBOL
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monaco, Porto ve RB Leipzig'i tanıyalım!
24 Ağustos 2017 Perşembe, 20:40:00 | Güncelleme: 22:07:52
-
1
1
|
63
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, G Grubu'nda yer aldı. Siyah-beyazlılar, G Grubu'nda Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan RB Leipzig'le eşleşti.
-
2
2
|
63
Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım;
MONACO
-
3
3
|
63
Monaco, birkaç sezon önce yüklü bonservis bedelleriyle Radamel Falcao, Joao Moutinho gibi transferlerle ses getirmiş, ancak sonrasında UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerine takılmıştı.
-
4
4
|
63
Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim, Monaco'nun başına geçtiğinde Avrupa'da bir şeyleri değiştirebilecek bir takımın temellerini atmaya başladı.
-
5
5
|
63
Monaco yönetimi de transfer politikasını değiştirerek genç isimlere yöneldi. Fabinho, Anthony Martial, Geoffrey Kondogbia, Layvin Kurzawa, Bernardo Silva, Yannick Carrasco gibi genç yetenekler forma şansları buldu.
-
6
6
|
63
Bu genç isimleri Kylian Mbappe, Almamy Toure gibi altyapı yetenekleri izledi.
-
7
7
|
63
Aradan geçen sürede Monaco, geçen sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yle eşleşti. Jardim ve öğrencileri zorlansa da toplamda 4-3'lük skorla gruplara kalmayı başardı ve sezonun kalanına damga vurdu!
-
8
8
|
63
Monaco, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen, Tottenham ve CSKA Moskova ile eşleşti.
-
9
9
|
63
Gruptan 11 puanla çıkmayı başaran Fransız ekibi, son 16 turunda Manchester City ile eşleşti.
-
10
10
|
63
Monaco, İngiliz ekibini nefes kesen maçlar sonunda toplamda 6-6'lık skor eşitliğine rağmen deplasman golü kuralıyla elemeyi başardı.
-
11
11
|
63
Çeyrek finalde Borussia Dortmund'la eşleşen Monaco, Alman ekibini de toplamda 6-3'lük skorla devre dışı bırakarak yarı finale adını yazdırdı.
-
12
12
|
63
Yarı finalde Juventus karşısında beklentilerin altında kalan Monaco, sezon sonunda gol rekoru kırarak ligi zirvede tamamlamayı başardı.
-
13
13
|
63
Geçen sezon bu başarıyı sağlayan kadrodan birçok yıldızını kaybetti.
-
14
14
|
63
Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko, Valere Germain, Nabil Dirar gibi futbolcular yuvadan ayrıldı.
-
15
15
|
63
Yerlerine Youri Tielemans, Terence Kongolo, Adama Diakhaby, Meite, Mboula, Benaglio, Ghezzal, Gaspar transfer edildi.
-
16
16
|
63
Kırmızı-beyazlılar, yapılan köklü değişime rağmen lige bu sezon da iyi başladı ve 3'te 3 yapmayı başardı.
-
17
17
|
63
Monaco, maçlarını Stade Louis-II stadında oynyuor.
-
18
18
|
63
Fransız temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 3 kez yarı final, bir kez de final oynamayı başardı.
-
19
19
|
63
1993-94, 1997-98 ve geçen sezon yarı finalde elenen kırmızı-beyazlılar, 2003-04 sezonunda ise finalde Jose Mourinho'nun yönettiği Porto'ya kaybetmişti.
-
20
20
|
63
Monaco'nun kadrosunun en değerli oyuncusu, 18 yaşındaki Fransız yıldız Kylian Mbappe.
-
21
21
|
63
Genç yaşına rağmen fiziği, çabukluğu ve bitiriciliğiyle öne çıkan oyuncu geçen sezon ligde 29 maçta 15 gol 11 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 6 gol, toplamda 44 maçta 26 gol 14 asistlik performans sergiledi.
-
22
22
|
63
Bu etkileyici sezondan sonra başta Real Madrid ve Manchester City olmak üzere birçok devin ilgilendiği futbolcuyla ilgili olarak PSG'nin 150 milyon Euro karşılığında transferde mutlu sona ulaştığı iddia ediliyor.
-
23
23
|
63
Beşiktaşlı taraftarlar kura çekiminden sonra Mbappe'nin Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu!
-
24
24
|
63
Grupların belli olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Monaco forması giyen Kylian Mbappe'nin Instagram hesabını hedef aldı ve 'Come to PSG' yorumları yaparak göndermede bulundular.
-
25
25
|
63
Beşiktaş'ın 'Come to Beşiktaş' projesi, Avrupa'nın gündeminde yer almıştı.
-
26
26
|
63
PORTO
Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi haline gelen Porto, bu organizasyonda iki kez zafere ulaşmayı başardı.
-
27
27
|
63
1986-87'de ve 2003-04 sezonlarında kupayı müzesine götüren Porto'yu Sergio Conceiçao çalıştırıyor.
-
28
28
|
63
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Roma'yla eşleşen Portekiz temsilcisi, rakibini toplamda 4-3'lük skorla elemeyi başarmıştı.
-
29
29
|
63
Porto, grup aşamasında ise Kopenhag, Club Brugge ve Leicester City ile eşleşti.
-
30
30
|
63
G Grubu'nda 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puanla bir üst tura yükselen mavi-beyazlılar, 2. turda Juventus'la eşleşti ve toplamda 3-0'lık skorla Avrupa macerasını tamamladı.
-
31
31
|
63
UEFA'dan Finansal Fair-Play nedeniyle yaptırıma maruz kalan Porto, bu yaz Andre Silva, Ruben Neves, Bruno Martins Indi, Laurent Depoitre gibi yıldızlarını satmak zorunda kaldı.
-
32
32
|
63
Mavi-beyazlılar, bonservisle ise Oliver Torres ve Vana Alves olmak üzere sadece iki oyuncu transfer edebildi.
-
33
33
|
63
Porto'nun kadrosunda 2014-15 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Brezilyalı sol bek Alex Telles bulunuyor.
-
34
34
|
63
2016 yazında 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Telles'in yanı sıra geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Vincent Aboubakar da Porto'ya geri döndü.
-
35
35
|
63
Porto, bu sezon ligde oynadığı 3 maçta 9 puan toplamayı başardı. Aboubakar ise bu karşılaşmalarda 4 gol atmayı başardı. Kamerunlu golcü, cezası nedeniyle Beşiktaş'la oynanacak ilk karşılaşmada forma giyemeyecek.
-
36
36
|
63
Beşiktaş ve Porto, daha önce 2007-08'de Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda karşı karşıya gelmişti.
-
37
37
|
63
Portekiz temsilcisi, İnönü'de oynanan karşılaşmayı şu anda Beşiktaş'ın formasını giyen Ricardo Quaresma'nın son dakikalarda attığı golle kazanmayı başarmıştı.
-
38
38
|
63
Porto, deplasmandaki mücadelede ise Lucho Gonzalez ve yine Quaresma'nın goleriyle 3 puana ulaşmıştı.
-
39
39
|
63
UEFA Avrupa Ligi'nde 2010-11 yılında L Grubu'nda karşı karşıya gelen ekiplerden gülen taraf yine Porto olmuştu.
-
40
40
|
63
İnönü'deki maçı Porto, Radamel Falcao ve rakip ağları iki kez havalandıran Hulk'un golleriyle 3-1 kazanmıştı.
-
41
41
|
63
Deplasmanda oynanan karşılaşmada ise Radamel Falcao ve Nihat Kahveci'nin karşılıklı golleriyle 1-1'lik beraberlik sonucu çıkmıştı.
-
42
42
|
63
Beşiktaş, Porto'ya karşı oynadığı 4 maçta da galibiyet yüzü görmedi.
-
43
43
|
63
RB LEIPZIG
2009 yılında dünyanın en önemli enerji şirketlerinden Red Bull'un sponsorluğuyla kurulan RB Leipzig'in adı, bilinenin aksine RasenBallsport Leipzig'tir.
-
44
44
|
63
Almanya'da bulunan yasa gereği sponsor şirketin adını taşıyamayan kulüp çareyi Red Bull yerine RasenBallsport Leipzig olarak değiştirmekte buldu.
-
45
45
|
63
RB Leipzig'in diğer öne çarpan özelliği ise Almanya'nın en nefret edilen kulübü olması!
-
46
46
|
63
Braunschweig Teknik Üniversitesi, Ağustos 2015'te yayınladığı araştırmada ülkede en az sevilen futbol kulübünün RB Leipzig olduğunu açıklamıştı.
-
47
47
|
63
Kırmızı-beyazlıların en önemli taraftar gruplarından birinin önde gelen isimlerinden olan Frank Krause, bu durumu “Herkesin bizden nefret ettiğini biliyorum. Önceden Wolfsburg'tan sonra Hoffenheim'dan nefret ediyorlardı. Beş sene sonra bizden de etmeyecekler." sözleriyle özetliyor.
-
48
48
|
63
Ralf Rangnick'in anlattığına göreyse bazı taraftarlar kamp yapılan otellerde güvenlik elemanlarını tartaklayarak yemek salonuna kadar ulaşmayı başarmıştı.
-
49
49
|
63
Almanya Kupası'nda oynanan Dinamo Dresden maçında ise sahaya kesik bir boğa kafası atılarak RB Leipzig'e tepki verilmişti.
-
50
50
|
63
2009-10 yılında Almanya'nın 5. ligi olan NOFV-oberliga Süd'de mücadele etmeye başlayan kulüp kısa sürede 2. Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.
-
51
51
|
63
2013-14 sezonunda 2. Bundesliga'ya yükselen kulüp, 2015-16 sezonunda ligi 3. sırada tamamlayarak Bundesliga'ya yükseldi.
-
52
52
|
63
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bundesliga'da geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren RB Leipzig, ligi 2. sırada tamamladı.
-
53
53
|
63
67 puanla bayern Münih'in arkasında yer alan Leipzig, ligdeki ilk mağlubiyetini 14. haftada aldı, iç sahada sadece üç maç kaybetti.
-
54
54
|
63
Yaş ortalaması 23 olan kulübün en önemli oyuncuları olarak Naby Keita ve Timo Werner olarak dikkat çekiyor.
-
55
55
|
63
Geçen sezon Bundesliga'da 31 maçta 21 gol atıp 5 asist yapan Werner, Stuttgart'tan 10 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
-
56
56
|
63
RB Leipzig, bu sezon kadrosuna Jean-Kevin Augustin, Yvon Mvogo ve Bruma gibi gelecek vadeden önemli isimleri kadrosuna kattı.
-
57
57
|
63
Kırmızı-beyazlı kulübü, 50 yaşındaki Avusturyalı Ralph Hasenhüttl çalıştırıyor. Daha önce Unterahcting, Aalen ve Ingolstadt'ta görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, takımı geçen sezon Ralf Ragnick'ten devralmıştı.
-
58
58
|
63
Ragnick'in sportif direktörlüğünde genç oyuncuları kadrosuna katarak yükselmeyi seçen RB Leipzig, 2015-16 sezonu başında Beşiktaş'tan Atınç Nukan'ı transfer etmişti.
-
59
59
|
63
Alman kulübüyle sadece 14 maça çıkabilen genç stoper, geçen sezon Beşiktaş'a kiralanmıştı. Siyah-beyazlılar, bu yaz da Atınç'ı 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte bir sezon daha kiraladı.
-
60
60
|
63
RB Leipzig, tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek.
-
61
61
|
63
RB Leipzig, bu yaz Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Portekizli yıldız Bruma'yı transfer etti.
-
62
62
|
63
Galatasaray'a toplamda 15 milyon Euro'yu bulabilecek bonuslarla birlikte bir bonservis bedeli ödemeyi göze alan RB Leipzig, Portekizli yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
-
63
63
|
63
Leipzig, bu sezonki ilk maçında Schalke 04'e 2-0'lık skorla mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı.