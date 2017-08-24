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FUTBOL

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monaco, Porto ve RB Leipzig'i tanıyalım!

24 Ağustos 2017 Perşembe, 20:40:00

  • 1 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monaco, Porto ve RB Leipzig'i tanıyalım!
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, G Grubu'nda yer aldı. Siyah-beyazlılar, G Grubu'nda Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan RB Leipzig'le eşleşti.

  • 2 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monaco, Porto ve RB Leipzig'i tanıyalım!
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    Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım;

    MONACO

  • 3 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monaco, Porto ve RB Leipzig'i tanıyalım!
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    Monaco, birkaç sezon önce yüklü bonservis bedelleriyle Radamel Falcao, Joao Moutinho gibi transferlerle ses getirmiş, ancak sonrasında UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerine takılmıştı.

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  • 4 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monaco, Porto ve RB Leipzig'i tanıyalım!
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    Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim, Monaco'nun başına geçtiğinde Avrupa'da bir şeyleri değiştirebilecek bir takımın temellerini atmaya başladı.

  • 5 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monaco, Porto ve RB Leipzig'i tanıyalım!
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    Monaco yönetimi de transfer politikasını değiştirerek genç isimlere yöneldi. Fabinho, Anthony Martial, Geoffrey Kondogbia, Layvin Kurzawa, Bernardo Silva, Yannick Carrasco gibi genç yetenekler forma şansları buldu.

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