Fikret Orman'dan Şampiyonlar Ligi kura yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımı ile eşleşti.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekilen kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibe tecrübeli ve kaliteli oyuncuların geldiğini bu sebeble de umutluyum olduğunu söyledi.

Fikret Orman, "Bu sene de Fransız ve Portekiz takımları geldi. Alman takımı da geldi. Bu seviyede kolay yok. Biz herkesin saygı duyduğu bir kulübüz. Mücadele edeceğiz. Kuvvetli bir takımız ve iyi bir teknik kadromuz var. Kadromuza tecrübeli ve kaliteli oyuncular geldi. Umutluyum. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.