UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın grup aşamasındaki rakipleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Porto ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Porto - Beşiktaş maçı ne zaman, şifresiz mi, hangi kanalda?

PORTO - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, MAÇ ŞİFRESİZ Mİ, MAÇ HANGİ KANALDA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, 13 Eylül 2017 Çarşamba günü oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak olan mücadelede geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar, cezalı olduğu için takımındaki yerini alamayacak. Mücadele Tivibuspor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Bu iki ekip, daha önce 4 kez kozlarını paylaşırken, 3 maçı Portekiz ekibi kazandı, bir maç beraberlikle sonuçlandı. İlk olarak 3 Ekim 2007'de İnönü Stadyumu'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelen iki ekip, daha sonra 11 Aralık 2007'de bu kez Antas Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Porto, ikinci maçı da evinde 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş ve Porto, daha sonra 2010/2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri için karşı karşıya geldi. 21 Ekim 2010'da İnönü Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Porto 3-1 kazanırken, 4 Kasım 2010'da Dragao Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Porto - Beşiktaş

Porto - Beşiktaş maçı ne zaman?

Porto - Beşiktaş hangi kanalda

Porto - Beşiktaş şifresiz mi