Fenerbahçe taraftarları, yönetimi istifaya davet etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Vardar'a Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu skorla Avrupa'da erken havlu attı.

Fenerbahçe'de taraftarlar 59. dakikada yerini yeni transfer Roberto Soldado'ya bırakan Robin van Persie'yi oyundan çıkarken ıslıklayarak protesto etti. Sarı-lacivertlilerin tepkisini çeken diğer bir futbolcu ise Mehmet Topal'ın oyundan çıkmasıyla kaptanlık pazubandını takan Ozan Tufan'dı.

Fenerbahçe taraftarları, 90+1. dakikada Gligorov'un attığı golle skor 2-1'e gelince yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertliler istifa tezahüratları yaparken Vardar'ın oyuncu değişikliklerini alkışladı. Fenerbahçelilerin alkışladığı yegane futbolcu ise Mathieu Valbuena oldu.