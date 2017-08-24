Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı

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Ne demek söyleyecek bir şeyim yok. Bu basın toplantısını yapmak için teknik direktör olmaya gerek yok, sende yaparsın. Türk teknik direktörlerin korunduğu kadar kimse korunmuyor bu ülkede. Yerlilerin hepsi çok iyi korunuyor. Kusura bakmasın Aykut Kocaman bu saygısızlık.