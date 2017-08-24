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FUTBOL

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı

24 Ağustos 2017 Perşembe, 23:14:56

  • 1 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, 90+ programında Fenerbahçe-Vardar maçını değerlendirdi:

  • 2 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    Modern zamanlarda böyle bir yenilgi yoktu. Young Boys vardı Fenerbahçe'nin elendiği, o daha iyi takımdı. 5 milyona verip forveti Bienvenu'yü almıştı Fenerbahçe.

  • 3 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    Aykut Kocaman kaderle kısmetle açıklayacaksa, hiç açıklamasın, ona hiç girmesin. Fenerbahçe'nin orta sahası yok, ideal kadrosu yok. Çok ağır skorlarla sezona girdi. 

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  • 4 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    Fenerbahçe oynayabileceğinin maksimumunu oynadı bu kadroyla. Kaleci departmanında ciddi bir sorun var. Bunlara bireysel hata deyip geçemezsiniz. Bunun bir kökeni var. Şanssızlıkla açıklarsanız, bu şanssızlık devam eder. 

  • 5 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    Ozan her yere bastı ama 4 tane saçmasapan şut çekti. Bir kafa topunda da kaleciyi çalıştırdı. Aykut Kocaman şu anda formsuz, zaten epeydir formsuzdu Avrupa'da. 

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