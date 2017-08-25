Premier Lig, Tugay Kerimoğlu'nu kutladı

'Premier League' Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Doğum günün kutlu olsun Tugay Kerimoğlu" yazısı ile eski futbolcunun İngiltere'de oynadığı dönemde attığı birkaç golün videosu paylaşıldı.

47. yaş gününü kutlayan Tugay Kerimoğlu, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'ın ardından önce İskoç ekibi Glasgow Rangers'a, daha sonra da o dönem Premier Lig'de yer alan Blackburn Rovers'a transfer olmuştu.

Eski milli futbolcu, 2001'de Blackburn Rovers ile başladığı Premier Lig macerasına yine aynı takımda 2009 yılında nokta koymuştu.

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Tugay Kerimoğlu