FUTBOL
Aykut Kocaman'dan fiyasko
25 Ağustos 2017 Cuma, 09:46:01 | Güncelleme: 09:55:54
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HABERTÜRK SPOR
Halbuki ne umutlarla geri gelmişti Aykut Kocaman... “Çok değiştim ve ilerledim. Fenerbahçe’yi bıraktığım o dönemin ilerisindeyim” diyerek umut serpmişti camiaya.
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Nitekim bu heyecana kapılan taraftarlar da stada koşmaya başladı. Ancak 1. maç, 2. maç, 3. maç derken yine olmadı...
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Aykut Kocaman yine aynı Aykut Kocaman; ne yenilenme var ne de ilerleme! Vardar maçlarında da bu açıkça görüldü. Dün Kocaman umutlar iflas etti.
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Şu görüldü ki takım moral açısından hiç iyi durumda değil ve hoca futbolcuları bu maça da hazırlayamamış.
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2-0’ın rövanşında F.Bahçe’nin gol atması lazımken Kocaman yine sağlamcı 6 savunma ile çıktı. Oyunun büyük bölümünü böyle götürünce gol çıkmadı.
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AYNI TAS AYNI HAMAM
İkinci yarıda da değişen bir şey olmadı. Kenarda Soldado göründüğünde tribünler, “Hatasını anladı. Savunmalardan birini çıkartıp, çift forvete dönecek” diye umutlandı ama nafile.
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Robin van Persie çıktı, İspanyol girdi. Aynı tas aynı hamam. Ne zaman ki beraberlik golü geldi, Topal’ı çıkartıp yerine genç Ahmethan’ı aldı ama atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmişti.
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Kısacası F.Bahçe’de Kocaman bir fiyasko yaşandı dün gece.
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KORKUNÇ TABLO
Kocaman’ın son iki sezonda Avrupa kupalarındaki karnesi felaket.
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Atiker Konyaspor ile geçen sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yer alan Kocaman, 6 maçta bir beraberlik, 5 yenilgi alıp maç kazanamadan elenmişti.
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Tecrübeli hoca bu sezon ise sadece Sturm Graz’ı deplasmanda 2-1’lik skorla gülebildi.
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Kocaman’ın öğrencileri, Play-Off turu aşamasında ise Vardar karşısında 2-0 ve 2-1 kaybederek elendi.
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YİNE FACİA!
Fenerbahçe, ‘Kupa 2’ye (Uefa Kupası ve UEFA Avrupa Ligi) tarihinde ikinci kez eleme turunda veda etti.
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Sarı-Lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası’nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 ön eleme turu oynarken, yine teknik direktör Aykut Kocaman döneminde, 2010-11 sezonunda Yunan ekibi PAOK’a elenmişti.
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"ANLATACAK BİR ŞEY YOK"
Teknik direktör Aykut Kocaman maç sonrasında konuşmalarını kısa kesti...
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Kocaman önce yayıncı kuruluşa, “Büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü var. Skordan ve turu kaybetmekten değil. Bu sezonki en önemli isteklerimizden biri bu yüksek enerjiye sahip seyirciyi stada çekmekti. Bu başarısız durum her şeyi yerle yeksan etti. Üzüntümün temel nedeni bu. Bu enerjiyi kaybetmek yıkıcı” dedi.
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Tecrübeli teknik adam basın toplantısında ise “Attığımız gole kadar doğru ve istekli oynadık. Golden sonra ise hiç istemediğimiz pozisyonda yakalandık. Gol için fazla bir şey söylemeye gerek yok, tekrarlamak istemiyorum. Son derece üzüntülüyüm. Söyleyecek ve anlatacak fazla bir şeyim yok. Soru almayacağım” diyerek toplantıyı terk etti.
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SAVUNMA YOLGEÇEN HANI
Savunma hataları inanılmaz boyutlara ulaştı. Kanarya, son 14 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. Bu sezon 6 resmi karşılaşmada da ağlarından top çıkaran Sarı-Lacivertliler, son 4 maçın tümünde ise 2’şer gol yedi (Göztepe, Trabzon ve Vardar maçları).
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KADIKÖY DÜŞTÜ
Fenerbahçe, Vardar yenilgisiyle avrupa kupalarında Kadıköy’de 11 maç sonra mağlubiyet aldı.
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Evinde oynadığı son 11 avrupa kupası maçında 8 galibiyet, 3 yenilgi alan; bu süreçte Manchester United, Feyenoord ve Marsilya gibi ekipleri evlerine puansız yollayan Kanarya, düne kadar son olarak 17 Eylül 2015’te Molde’ye kaybetmişti.
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