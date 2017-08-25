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FUTBOL

Aykut Kocaman'dan fiyasko

25 Ağustos 2017 Cuma, 09:46:01

  • 1 Aykut Kocaman'dan fiyasko
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    HABERTÜRK SPOR

    Halbuki ne umutlarla geri gelmişti Aykut Kocaman... “Çok değiştim ve ilerledim. Fenerbahçe’yi bıraktığım o dönemin ilerisindeyim” diyerek umut serpmişti camiaya.

  • 2 Aykut Kocaman'dan fiyasko
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    Nitekim bu heyecana kapılan taraftarlar da stada koşmaya başladı. Ancak 1. maç, 2. maç, 3. maç derken yine olmadı...

  • 3 Aykut Kocaman'dan fiyasko
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    Aykut Kocaman yine aynı Aykut Kocaman; ne yenilenme var ne de ilerleme! Vardar maçlarında da bu açıkça görüldü. Dün Kocaman umutlar iflas etti.

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  • 4 Aykut Kocaman'dan fiyasko
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    Şu görüldü ki takım moral açısından hiç iyi durumda değil ve hoca futbolcuları bu maça da hazırlayamamış.

  • 5 Aykut Kocaman'dan fiyasko
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    2-0’ın rövanşında F.Bahçe’nin gol atması lazımken Kocaman yine sağlamcı 6 savunma ile çıktı. Oyunun büyük bölümünü böyle götürünce gol çıkmadı.

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