Aykut Kocaman'dan fiyasko

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Kocaman önce yayıncı kuruluşa, “Büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü var. Skordan ve turu kaybetmekten değil. Bu sezonki en önemli isteklerimizden biri bu yüksek enerjiye sahip seyirciyi stada çekmekti. Bu başarısız durum her şeyi yerle yeksan etti. Üzüntümün temel nedeni bu. Bu enerjiyi kaybetmek yıkıcı” dedi.