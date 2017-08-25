Igor Tudor, oyuncularıyla toplantı yaptı

Kayserispor ve Osmanlıspor galibiyetleri ile sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray’da tek hedef, bugün oynanacak olan Sivasspor maçını da kazanıp 9 puanla milli maç arasına, yani bayram tatiline girebilmek.

''MİLLİ ARAYA 3'TE 3'LE GİRELİM''

İpleri elinden bırakmayan Igor Tudor, Sivas maçı öncesi Florya’da öğrencileriyle toplantı yaptı ve “Sivas’ı yenelim, 3’te 3 yaparak milli araya moralli girelim” dedi. Hırvat teknik adamın, “Lige iyi başladık ve güzel bir hava yakaladık. Buna zarar gelmesine izin vermeyin. Gevşemek yok. Lider olmak değil, lider kalmak önemli. Taraftarın sevgisine yakışır futbol oynayalım. Güzel futbolla tribünleri coşturalım” diyerek takımı uyardığı öğrenildi.

''60 DAKİKA YETMEZ''

İlk 60 dakikadaki performansın genele yayılmasını da isteyen genç çalıştırıcı, “Lig uzun bir yolculuk. eksik taraflarımızı düzeltmemiz lazım. yoksa ileride sıkıntı yaşarız. Sivasspor maçı bu açıdan çok önemli. Sizden iyi futbol ve galibiyet bekliyorum.” Sarı-Kırmızılı futbolcular da hocalarına Sivasspor’u yenip liderliği devam ettirme sözü verdi.