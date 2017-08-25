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Fenerbahçe - Nicolas Blandi
FUTBOL

''Fenerbahçe, Nicolas Blandi'yi istiyor''

Kadrosuna bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe, San Lorenzo forması giyen Nicolas Blandi'yi kadrosuna katmak istiyor.

25 Ağustos 2017 Cuma, 11:26:34 Güncelleme: 11:29:16

Roberto Soldado'dan sonra bir forvet daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Arjantin'de San Lorenzo forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Nicolas Blandi için girişimlerine başladı. Benfica ve Valencia'nın da istediği oyuncu için San Lorenzo, 6 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

 26 MAÇTA 13 GOL 

Geçtiğimiz sezon 26 maçta 13 gol atan Blandi, Arjantin Ligi'nde stil olarak Gonzalo Higuain'e benzetilmesiyle anılıyor. İtalyan asıllı Arjantinli golcünün kulübüyle Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Blandi'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4.25 milyon euro civarında seyrediyor. 

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