''Fenerbahçe, Nicolas Blandi'yi istiyor''

Roberto Soldado'dan sonra bir forvet daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Arjantin'de San Lorenzo forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Nicolas Blandi için girişimlerine başladı. Benfica ve Valencia'nın da istediği oyuncu için San Lorenzo, 6 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

26 MAÇTA 13 GOL

Geçtiğimiz sezon 26 maçta 13 gol atan Blandi, Arjantin Ligi'nde stil olarak Gonzalo Higuain'e benzetilmesiyle anılıyor. İtalyan asıllı Arjantinli golcünün kulübüyle Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Blandi'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4.25 milyon euro civarında seyrediyor.

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