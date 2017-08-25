Östersunds Avrupa Ligi gruplarına kaldı

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Galatasaray'ı eleyip adını Türkiye'ye duyuran Östersunds, tarih yazmaya devam ediyor.

İsveç Ligi'nde 9. sırada bulunan ve tüm ağırlığını Avrupa Ligi'ne veren Östersunds, bu sezonki Avrupa Ligi macerasına Galatasaray önünde başlamıştı. Oynadığı ilk maçta sarı kırmızılı temsilcimizi 2-0 mağlup eden İsveç ekibi, rövanştada TT Stadı'nda 1-1'lik beraberlik aldı ve adını bir üst tura yazdırdı. 3. Turda ise Lüksemburg'un Fola Esch takımını 2 maçta da mağlup eden Östersunds, Play-Off turunda PAOK ile eşleşti. Yunan ekibine ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup olan PAOK, rövanş maçında Yunan ekibini 2-0 mağlup etti ve adını tarihinde ilk kez Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekiminde en düşük puana sahip olan takım, 4. torbada yer alacak. 1996 yılında kurulan Östersunds, transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro kadro değerine sahip.

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