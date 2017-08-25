Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig

Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 3 puan için mücadele edecek. Ligin ilk haftasına galibiyetle başlayan Yeni Malatyaspor, evinde konuk edeceği Antalyaspor karşısından mutlu ayrılmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor, ligin 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.45'te başlayacak. Malatya İnönü Stadyumu'nda Barış Şimşek'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Şimşek'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

ANTALYASPOR'DA SAKAT OYUNCULARIN FAZLALIĞI CAN SIKIYOR

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Antalyaspor, yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Lige istediği gibi başlangıç yapamayan Antalyaspor, ilk hafta Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sahasında Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 1 puan elde etti. Kırmızı beyazlıların galibiyet hedefiyle hazırlandığı Malatya deplasmanında teknik direktör Rıza Çalımbay, sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı kadroda değişiklik yapacak. Deniz, Menez, Sandro, Zeki, Drole'nin eksikliğinde Çalımbay, savunmada yeni transfer Djourou'yu oynatıp, Salih'e de libero mevkisinde görev verecek.

Antalyaspor'un yeni transferi Nasri'de Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında kadroda yer alacak. Nasri'nin yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Nasri, Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynaması halinde kariyerindeki 500'üncü karşılaşmaya çıkacak.