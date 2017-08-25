Kocaman, Vardar maçı sonrası ilk kez konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenen Fenerbahçe'de maçın ardından basın toplantısı düzenlemeyen Aykut Kocaman sessizliğini bozdu.
İşte Aykut Kocaman'ın sözleri:
''Çok istediğimiz bir maçın ardından, hayal kırıklığı duygusu ağır bastı. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey de yoktu, herşey ortadaydı. Takım olarak çok arzu etmemize rağmen, sahada konuşamadık, kırılma anlarını lehimize çeviremedik. Fenerbahçe tarihinin en zor dönemlerinde, gerekli açıklamaları yapmış birisi olarak konuşmaktan imtina etmeyeceğimi biliyorsunuz.. Oraya soru sormaya gelen basın mensubu arkadaşlarıma her zaman saygı duydum. Hayatta olduğu gibi futbolda bazen kelimelerle anlatılamayacak zamanlar oluyor. Bugün yeni bir gün başladı.. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız, daha önce de yaptık, kimsenin şüphesi olmasın.''
-
Misafir 20 dakika önceboş laf palavralara devam.. aziz ve saz ekibi.480
-
Misafir 21 dakika önceAdvacoot'un gönderilmesini istediği futbolcular gönderildi mi ? Bugün , Volkan , M.Topal,Alper ,İsmail ,Ozan ,Salih hala takımda mı ? Takımdaysa geçin efendim bir şey olmaz..Tabii bunlar kadar büyük facia Aykut'un takımın başında olmasıdır.Bu iş bitti Aykut ve bu oyuncular hakında pozitif düşünen yok. Bundan sonra körler sağırlar birbirlerini ağırlar komedyasını oynarlar.333
-
Misafir 23 dakika önceistifa et biz de sana saygı duyalım273