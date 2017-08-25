Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda Vardar karşısında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı, son bölümde ise dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin ise takımdan ayrı özel programları doğrultusunda çalıştığı bildirildi.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.