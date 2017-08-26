Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU | Galatasaray - Sivasspor maç özeti!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-0 kazanarak liderliğini korudu.

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Kayserispor ve Osmanlıspor'dan sonra Sivasspor'u da mağlup eden Galatasaray, yeni sezonda ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar, bunu son olarak 2009-10 sezonunda başarmıştı.

Mücadelenin ilk dakikalarında Galatasaray'ın topla oynama oranında üstünlüğü göze çarptı. Her iki takım oyuncuları da ilk yarının büyük kısmında girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Mücadelenin ilk golü, 41. dakikada geldi.

Sağ taraftan Younes Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz topu Bafetimbi Gomis'e aktardı. Fransız oyuncunun pasında altıpas içinde topla buluşan Tolga Ciğerci, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve ev sahibi ekip devre arasında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Galatasaray 2. yarıda bir gol daha buldu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 55. dakikada Garry Rodrgiues'in getirdiği topta Belhanda'nın kavisli ortasında Gomis topu ağlara gönderdi ancak hakem Ali Palabıyık golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Mücadelede 71. dakikaya gelindiğinde Tolga Ciğerci bir kez daha sahne aldı. Sol kanatta Linnes'in taşıdığı atakta ceza yayının önünde topla buluşan Tolga, topun gelişine güzel bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında da gol atan milli futbolcu, bu maçta da rakip fileleri 2 kez sarsarak bu sezonki 4. golünü atmış oldu! Tolga mücadelenin 76. dakikasında yerini alkışlarla Selçuk İnan'a bıraktı.

Galatasaray, 82. dakikada bir penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topun başına geçen Gomis topla kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 3'e çıkardı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp ve taraftarları, geçen günlerde ırkçı saldırıya maruz kalan Gomis'e destek verdı. Galatasaray, maç öncesinde taraftara Gomis maskeleri dağıtırken tribünlerde ırkçılık karşıtı pankartlar açıldı. Fransız yıldız da Tolga gibi gol sayısını 4'e çıkardı!

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

GALATASARAY: 3 - DEMİR GRUP SİVASSPOR: 0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Selçuk İnan), Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 86 Yasin Öztekin), Rodrigues, Gomis (Dk. 87 Eren Derdiyok)

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Hakan Bilgiç, Bjarsmyr, Dyakov, Elderson, Leandrinho (Dk. 72 Mert Hakan Yandaş), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 80 Muhammet Demir), Auremir, Kone (Dk. 87 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 41 ve 71 Tolga Ciğerci, Dk. 83 Gomis (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 10 Mariano, Dk. 45 Serdar Aziz, Dk. 75 Tolga Ciğerci (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

10. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Emre Kılınç'ın ceza sahasına yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Cyriac'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

11. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rochet'ten döndü. Tolga Ciğerci'nin dönen topa penaltı noktası gerisinden uygun durumda yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin soldan yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Sağına gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştıran kaleci Rochet, gole izin vermedi.

41. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasında Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topu, arka direkte Gomis yine kafayla Tolga Ciğerci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada Muslera'nın kısa düşen topu sonrası gelişen konuk takım atağında, son olarak ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

60. dakikada rakip takımın yarı sahasından aldığı topla çalımlarla ilerleyen Belhanda, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Soldan gelişen sarı-kırmızılı takımın atağında, Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Linnes, meşin yuvarlağı ceza yayına doğru çıkardı. Bu bölgede Tolga Ciğerci attığı sert şutta, topu kaleci Rochet'in uzandığı köşeden ağlara gönderdi.

82. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Demir Grup Sivasspor ceza sahasında Ndiaye'nin kontrol etmek istediği topa Bjarsmyr'in elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, takımını 3-0 öne geçirdi.

90+1. dakikada hızla konuk ekibin ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Rochet topu kornere attı.

Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Galatasaray, yoluna kayıpsız devam etti. Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, ikinci haftasında ise Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor önünde etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, 41 ve 71. dakikalarda Tolga Ciğerci, 83. dakikada ise penaltıdan Gomis'in golleriyle sonuca gitti. Galatasaray'ın ilk 3 haftada attığı gol sayısı 10'a ulaşırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

TOLGA CİĞERCİ KENDİNİ AŞTI!

Demir Grup Sivasspor karşısında takımının galibiyetine önemli katkı yapan Tolga Ciğerci, adeta kendini aştı. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da rakip fileleri havalandıran ve toplam 4 gole ulaşan Tolga, takımının en skorer isimlerinden biri konumuna geldi. Profesyonel kariyerinde daha önce Borussia Mönchengladbach ve Hertha Berlin formalarıyla toplam 2 gole imza atan oyuncu, Galatasaray'da bu sezon 4 gol atmayı başardı.

GOMIS'IN BOŞU YOK

Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, ligde Demir Grup Sivasspor'u da boş geçmedi. Ligde Kayserispor (2) ve Osmanlıspor (1) filelerini havalandıran Gomis, Demir Grup Sivasspor karşısında penaltıdan bulduğu golle serisini sürdürerek toplam 4 gole ulaştı. Öte yandan, Gomis'in bu maçta 6 kez ofsayt pozisyonuna düşmesi de dikkati çekti.

ALTI MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını gol yemeden tamamlayarak 6 resmi maç aradan sonra kalesini kapattı. En son geride kalan sezonun 32. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 4 lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçında rakiplerinin gol atmasını önleyememişti.

SERDAR AZİZ'İN KAŞI AÇILDI

Karşılaşmanın ilk yarısında girdiği bir ikili mücadelede darbe alan sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz'in kaşı açıldı. Aruna Kone'nin darbesiyle kaşında açılma olan Serdar Aziz'e bandaj yapılırken, oyuncu bu şekilde müsabakaya devam etti. İkinci yarıda bandajı çıkan oyuncuya bu kez tüm kafasını kaplayacak şekilde ikinci kez bandaj uygulandı.

SEYİRCİ SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ!

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçında tribünler önemli ölçüde dolarken, taraftarların maça ilgisi yüz güldürdü. Karşılaşmayı izlemek için tribünlere 44 bin 693 biletli seyircinin geldiği duyuruldu. Bu rakamın, son dönemlerin en yüksek izleyici sayısı olması dikkati çekti.

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