Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU | Galatasaray - Sivasspor maç özeti!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-0 kazanarak liderliğini korudu.

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Kayserispor ve Osmanlıspor'dan sonra Sivasspor'u da mağlup eden Galatasaray, yeni sezonda ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar, bunu son olarak 2009-10 sezonunda başarmıştı.

Mücadelenin ilk dakikalarında Galatasaray'ın topla oynama oranında üstünlüğü göze çarptı. Her iki takım oyuncuları da ilk yarının büyük kısmında girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Mücadelenin ilk golü, 41. dakikada geldi.

Sağ taraftan Younes Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz topu Bafetimbi Gomis'e aktardı. Fransız oyuncunun pasında altıpas içinde topla buluşan Tolga Ciğerci, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve ev sahibi ekip devre arasında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Galatasaray 2. yarıda bir gol daha buldu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 55. dakikada Garry Rodrgiues'in getirdiği topta Belhanda'nın kavisli ortasında Gomis topu ağlara gönderdi ancak hakem Ali Palabıyık golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Mücadelede 71. dakikaya gelindiğinde Tolga Ciğerci bir kez daha sahne aldı. Sol kanatta Linnes'in taşıdığı atakta ceza yayının önünde topla buluşan Tolga, topun gelişine güzel bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında da gol atan milli futbolcu, bu maçta da rakip fileleri 2 kez sarsarak bu sezonki 4. golünü atmış oldu! Tolga mücadelenin 76. dakikasında yerini alkışlarla Selçuk İnan'a bıraktı.

Galatasaray, 82. dakikada bir penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topun başına geçen Gomis topla kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 3'e çıkardı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp ve taraftarları, geçen günlerde ırkçı saldırıya maruz kalan Gomis'e destek verdı. Galatasaray, maç öncesinde taraftara Gomis maskeleri dağıtırken tribünlerde ırkçılık karşıtı pankartlar açıldı. Fransız yıldız da Tolga gibi gol sayısını 4'e çıkardı!

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray'da başlangıç kadrosu yine değişmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 2 haftasındaki Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarında olduğu gibi Demir Grup Sivasspor karşısına da yine aynı 11'le takımını çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin başlangıç 11'i, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis şeklinde oldu.

TRİBÜNLER DOLDU

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nın tribünleri doldu.

Ligin ilk 2 maçında ortaya konan başarılı futbol, taraftarları yeniden stada çekti ve uzun bir aradan sonra tribünlerde boş yer kalmadı.

Galatasaray Kulübünün bu maç için 50 bin taraftar hedefi koyarak sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, karşılığını buldu.

TAKIMA DESTEK YÜKSEK

Sarı-kırmızılı futbolseverler, Demir Grup Sivasspor maçında takımlarına büyük destek verdi.

Tribünleri dolduran taraftarlar, takımın sahaya çıkmasıyla birlikte tezahüratlarını artırırken, oyuncuları da önce toplu halde, sonrasında ise ayrı ayrı tribüne davet ederek, "üçlü" çektirdi.

GOMIS'E ÖZEL İLGİ

Galatasaray taraftarları, sosyal medya üzerinden ırkçı ifadelerin hedefi olan Bafetimbi Gomis'e özel ilgi gösterdi.

Gomis'e destek vermek için tezahüratlar yapan taraftarlar, Fransızca olarak, "Non au racisme (Irkçılığa hayır)" ve "Hepimiz Gomisiz" pankartları açtı.

Seremoni esnasında ise taraftarlar, Gomis'in maskesini takarken, tribünlerde hem Türkçe hem de İngilizce olarak, "Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Hz. Muhammed (SAV)." ve "Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, psikolojik bir hastalıktır." pankartlarının olması dikkati çekti.

SELÇUN İNAN TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Sarı-kırmızılı ekipte kadronun yenilenmesinin ardından süre almakta sıkıntı yaşayan ve takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Selçuk İnan'a taraftarlarca jest yapıldı.

Alınan bazı başarısız sonuçlar sonrası zaman zaman tepkilerin de hedefi olan Selçuk, yapılan tezahüratlar üzerine tribünlere gitti ve taraftarların alkışlarıyla karşılandı.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA TFF'DEN İZİN ÇIKMADI

Galatasaray Kulübünün Avrasya Özel Çocuklar Derneğinde eğitim gören down sendromlu çocuklar ile ailelerini Demir Grup Sivasspor maçında ağırlama ve yine çocukların seremonide yer alması planı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) takıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, planlanan program için TFF'ye gönderilen izin talebi, down sendromlu çocuklar ve ailelerinin Passolig kartı olması gerektiği uyarısıyla kabul edilmedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da devreye girmesine karşın, talebin TFF tarafından reddedildiği, ancak bir sonraki iç saha maçında ağırlama yapılabilmesi için çaba sarf edildiği aktarıldı.

KONUK EKİBİ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Demir Grup Sivasspor taraftarları, Türk Telekom Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Statta kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alan yaklaşık 200 kişilik konuk ekip taraftar grubu, takımlarına destek verdi.

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