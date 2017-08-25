Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta? Galatasaray Sivasspor maçını canlı izle

Süper Lig'deki ilk 2 maçında Kayserispor ve Osmanlıspor'u mağlup ederek 6 puanla zirveye yerleşen Galatasaray, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

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Yeni transferleriyle Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ettiği takdirde ilk 3 haftayı 9 puanla tamamlamış olacak. Sarı-kırmızılılar, bunu son olarak 2009-10 sezonunda başarmıştı.

GALATASARAY - SİVASSPOR



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Tolga, Badou, Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Selçuk İnan, Eren, Sinan, Emrah, Tarık, Carole, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

SİVASSPOR: Rochet, Hakan Bilgiç, Djakov, Bjarsmyr, Elderson, Auremir, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Cyriac, Leandrinho, Arouna Kone

YEDEKLER: Tolgahan, Galip, Mert Hakan, Muhammet, Kerim, Ergin, Boye, Rıdvan, Cem, Muhammed Furkan

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

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SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

8 YIL SONRA BİR İLK! Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu 7 golün 3'nü Gomis, 2'sini Tolga Ciğerci, Maicon ve Rodrigues kaydetti. Aslan, en son 2009-2010 sezonun ilk iki haftasında 7 gol kaydetmişti.

ÇAĞRI KARŞILIK BULDU: STATTA 50 BİN TARAFTAR

Galatasaray yönetiminin başlattığı “Sivas maçına 50 bin taraftar” kampanyası sarı-kırmızılılarca karşılık buldu. Bu maç için satışa çıkarılan 20 bin biletin tamamı tükendi. Sivasspor maçını izlemeye gelemeyecek kombine sahipleri tarafından kulübe 500 bilet devredildiği ve bu biletlerin de bittiği belirtildi. Bu sezon için 31 bini aşkın kombine satışına ulaşan Galatasaray’ı bu akşam 50 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor. Kulüp taraftarlara yönelik teşekkür mesajı yayınladı.

— HT Spor (@HTSpor) August 25, 2017

GALATASARAY İLE SİVASSPOR 23. MAÇA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-06 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 15'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 46 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Tarafların son kez karşılaştığı 2015-16 sezonunda Sivas'ta yapılan müsabaka 2-2 bitti, İstanbul'da Galatasaray 3-1 kazandı.

GALATASARAY EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'a evinde puan kaybetmedi. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 11 lig maçında da Galatasaray galip geldi. Deplasmanda Galatasaray'dan puan alamayan Sivas ekibi, rakibine sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 25 gol gördü.

ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI LİGDE GALİBİYET ÖZLEMİ!

Kırmızı-beyazlılar, "İstanbul'un üç büyükleri" olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligdeki son 12 maçın 10'unda sahadan yenik ayrıldı, 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Sivas temsilcisi, ligde "Üç büyükler"e karşı son galibiyetini, 2013-2014 sezonun 31. haftasında Sivas'ta Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etmişti.

ASLAN SERİYİ BOZMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor ve Osmanlıspor ile başlayan sarı-kırmızılılar, 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale etti. Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederek, bu seriyi arttırmak istiyor.

GOMIS ATTIKÇA GALATASARAY KAZANIYOR

Galatasaray'ın bu seneki transferlerinden olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig'de oynadığı iki maçta alınan galibiyetlerde büyük rol oynayarak, rakip fileleri 3 kez havalandıran yıldız futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurmaya başladı. Sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyada da etkili olan Gomis, taraftarla bağlarını sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılıların oynayacağı Sivasspor maçında da en büyük kozu Fransız golcü olacak.

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