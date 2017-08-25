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FUTBOL

Galatasaray-Sivasspor maçına davetli Down Sendromlu çocuklar Passolig engeline takıldı

Galatasaray-Sivasspor maçına davetli down sendromlu çocuklar Passolig engeline takıldı

Galatasaray'ın Sivasspor'u ağırladığı Süper Lig karşılaşmasında sarı-kırmızılların davetlisi olan down sendromlu çocuklar ve aileleri, Passolig'leri olmadığı gerekçesiyle maça alınmadı!

25 Ağustos 2017 Cuma, 22:25:11 Güncelleme: 23:10:23

Galatasaray Kulübü'nün Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar ile ailelerini Demir Grup Sivasspor maçında ağırlama ve yine çocukların seremonide yer alması planı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) takıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, planlanan program için TFF'ye gönderilen izin talebi, down sendromlu çocuklar ve ailelerinin Passolig kartı olması gerektiği uyarısıyla kabul edilmedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da devreye girmesine karşın, talebin TFF tarafından reddedildiği, ancak bir sonraki iç saha maçında ağırlama yapılabilmesi için çaba sarf edildiği aktarıldı.

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