Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman?

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. İki takım arasında bugüne dek yapılan 18 maçta, bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-2 üstünlüğü bulunuyor. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE'NİN KONUĞU TRABZONSPOR

Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden, ikinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 4 puan elde eden bordo-mavililer, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

Göztepe'nin cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak çıkacağı karşılaşmada 300 bordo-mavili taraftar tribünde bulunacak.

Bornova Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe maçında kasıklarındaki zorlanma nedeniyle oyundan çıkan ve hafta içi antrenmanlarda yer alamayan Burak Yılmaz'ın, Göztepe karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı ancak forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, maç sabahı denenecek oyuncunun yetişmemesi halinde Rodallega'ya 11'de şans vermesi, Bero'nun yerine de Belçikalı futbolcu Bongonda'yı oynatması bekleniyor.

Trabzonspor'da sezon başında menisküs ameliyatı edilen ve tedavisi süren Fabian Castillo, Göztepe karşısında da takımda yer alamayacak.

MEDJANİ'YE VEDA TÖRENİ

Trabzonpor'da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Cezayirli oyuncu Carl Medjani'ye takım arkadaşları tarafından dün veda töreni düzenlendiği bildirildi.

Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın dün öğle yemeğinde gerçekleştirilen törende bir konuşma yaparak, takım adına oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Medjani'nin ise ikinci döneminde de Trabzonspor'a tereddüt etmeden geldiğini vurgulayarak, "Çok iyi karşılandım. Burada iyi dostluklar kurdum ve güzel duygularla ayrılıyorum." dediği kaydedildi.

Onur Recep Kıvrak ve oyuncularla tek tek vedalaşan Medjani'nin yeni transfer olacağı takım için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gittiği ifade edildi. Eşyalarını toplamak için Trabzon'a gelecek oyuncuya da bir plaket verileceği vurgulandı.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN SERİSİ

Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak en uzun süredir dış sahada mağlup olmayan takım unvanını sürdürmeyi hedefliyor.

En son geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 17 Aralık 2016 tarihinde oynanan bu maçın ardından dış sahada 251 gündür rakiplerine boyun eğmiyor.

2017 yılının deplasmandaki tek yenilgisiz takımı olan Karadeniz ekibi, son 10 dış saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, geçen sezon Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu sezon da ilk deplasman maçında Fenerbahçe karşısından sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak, dış sahada yenilmezliğini sürdürdü.

Karadeniz ekibi, Göztepe karşısında da dış sahada namağlup serisini 11 maça çıkarmanın mücadelesini verecek.

TRABZONSPOR 15 YIL SONRA GÖZTEPE'DE

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibiyle 19. kez mücadele edecek. 15 yıl sonra rakibiyle resmi bir müsabaya çıkacak olan bordo-mavililer, söz konusu maçlarda rakibine 2 kez mağlup olurken, 8 galibiyet elde etti. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Attığı 26 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.

TRABZONSPOR, GÖZTEPE'YE DEPLASMANDA 1 KEZ YENİLDİ

Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 1. kez mağlup oldu. Attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Trabzonspor, İzmir deplasmanında rakibine 2001-2002 sezonunda 4-2 mağlup olmuştu.

TRABZONSPOR, LİGDE OYNADIĞI SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet elde edebildi. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 5 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer sırasıyla Gençlerbirliği ile 0-0, Kayserispor'a 3-2 mağlup olurken, Adanaspor ile 1-1, Medipol Başakşehir ile 0-0, Fenerbahçe ile 1-1, Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ise evinde Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

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