Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor- Kardemir Karabükspor karşılaşması, 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana (Dk. 46 Taha Yalçıner), Berkan Emir, Sackey (Dk. 15 Chisamba Lungu), Maniatis (Dk. 46 Tzavellas), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mbilla, Vagner Love

Kardemir Karabükspor: Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Papp, Ceyhun Gülselam, Torje (Dk. 60 Grozav), Poko, Tanase (Dk. 76 Osman Çelik), İlhan Depe, Yatabare (Dk. 82 Seleznov)

Goller: Dk. 29 Fofana (Kendi kalesine)( Kardemir Karabükspor), Dk. 90+2 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Tanase, Dk. 44 Ceyhun Gülselam, Dk. 74 Poko, Dk. 80 İlhan Depe, Dk. 90+4 Papp (Kardemir Karabükspor), Dk. 77 Chisamba Lungu (Aytemiz Alanyaspor)

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Maçın 5. dakikasında gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vagner Love'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ceyhun Gülselam'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

25. dakikada sol taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası dışında Efecan Karaca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

29. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Ani gelişen konuk takım atağında, Tanase'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Yatabare'yi geçen topa kaleci Haydar Yılmaz'dan önce ayak koyan Fofana, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1

34. dakikada uzak mesafeden Ceyhun Gülselam'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

40. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan Torje'nin yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma topu kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kardemir Karabükspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

55. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Rybka topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Vagner Love'ın vuruşunda, savunma çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı.

59. dakikada Ceyhun Gülselam'ın uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

60. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren İlhan Depe'nin içeriye çıkardığı topla penaltı noktası üzerinde buluşan Yatabare'nin vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

81. dakikada ani gelişen Kardemir Karabükspor atağında, sağ kanattan Yatabare'nin ortasında İlhan Depe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.

89. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vagner Love'ın kafa vuruşunda, kaleci Rybka uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Topu önünde bulan Mbilla'nın yakın mesafeden şutunda, Rybka meşin yuvarlağa bir kez daha müdahale etti. Savunma topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in taç çizgisi yakınından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası ön çizgisi üzerinde Taha Yalçıner kafayla topu içeriye aktardı. Topla buluşan Vagner Love'ın vuruşunda, kaleci Rybka'yı geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu tamamlayan Emre Akbaba, takımının beraberlik sayısını kaydetti: 1-1

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

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