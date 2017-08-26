Samet Aybaba: Basit gol yemeseydik her şey farklı olabilirdi

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Samet Aybaba, "Galatasaray'ın oyununu biliyorduk. Baskı yapıyorlar ve kanatlarda çok etkililer. Bu yönde de çalıştık. Kornerden yediğimiz ilk gole kadar iyiydik, basit bir gol yedik. Yemeseydik her şey daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda fark daha belirgin şekilde ortaya çıktı. Bu da oyuncu kalitesinden kaynaklandı. Sonrasında iki gol daha yedik." diye konuştu.

Galatasaray'a karşı sahadaki ilk 11'in 9'unun yeni olduğuna dikkati çeken Aybaba, "Yeni kurulmuş bir takımız. Şu ana kadar 13-14 oyuncu aldık ve 2-3 isim daha kadromuza katacağız. Ben sergiledikleri mücadeleden ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum. Güçlü bir rakibe karşı iyi bir direnç gösterdiler. Doğru hamleleri yapabilseydik, belki buradan puanla da dönebilirdik. Biz iyi bir takım haline geleceğiz. Gerçekten ligin renkli takımlarından biri olacağız." ifadelerini kullandı.

Aybaba, maçtan önce, "Galatasaray 60. dakikadan sonra oyundan düşüyor." şeklinde bir açıklaması olduğu belirtilerek sorulan soru üzerine, "Ben böyle bir şey söylemedim. Maçtan önce böyle şeyler söylemem. Ben 27 senedir teknik direktörüm. Bu kadar komik bir şey olabilir mi? Bu işler, ciddi işler. Bu kadar da olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.

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