FUTBOL
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi!
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:36:12 | Güncelleme: 01:47:00
-
1
1
|
23
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Sivasspor maçını değerlendirdi.
-
2
2
|
23
NTV Spor'da konuşan Dilmen, Galatasaray taraftarının yarattığı ortamı Kadıköy'e benzetirken sarı-kırmızılıların oynadığı futbolu freni boşalmış kamyon olarak değerlendirdi... İşte Dilmen'in yorumları...
-
3
3
|
23
"Galatasaray bugün kimle oynasa kazanırdı. Galatasaray'ın maç 0-0 giderkenki de 3-0 giderkenki psikolojileri de çok farklı. Bu maçı kazanacağız diye oynuyorlar..."
-
4
4
|
23
"Galatasaray'ın seyirci baskısı Kadıköy gibi oldu. Bugün özelinde söylemiyorum ama genel olarak hakemi baskı altında tutar."
-
5
5
|
23
"Tolga müthiş gidiyor, özgüveni tavan yaptı. Tarzının dışında goller atıyor."
-
6
6
|
23
"Büyük kulüpler havaya girdiği zaman iyi veya kötü oyun fark etmiyor, bir şekilde atıyor. Beklediğimiz sezon, bu sezon diye beklemişler ve öyle de oldu."
-
7
7
|
23
"İlk hafta 30 bin kişi vardı bu maçta full çektiler. Geçen sene Galatasaray maçlarında trafik olur kaygım yoktu, Levent tarafından geldiğim için bundan sonra başka yollar deneyeceğim..."
-
8
8
|
23
"Galatasaray yorumcuların da işini kolaylaştırıyor. Haftaya yine bu 11'i koyacağız. Daha Feghouli gelecek bu takıma..."
-
9
9
|
23
"Geçen sene Podolski biraz iyi oynuyordu. Geçen sene iyi oynayan futbolcu bulamazdık, bu sezon tam tersi. Kötü oynayan bulamıyoruz! Galatasaray freni boşalmış kamyon gibi!"
-
10
10
|
23
"Vardar'ın hocası maç sonrasında 'Fenerbahçe hep yana oynuyor' demişti. Galatasaray öyle yapmıyor. Dikine oynuyorlar."
-
11
11
|
23
"Tek ön liberolar tarihe baktığımız zaman hep kahramanlar yaratır. Mehmet Topal'ın Selçuk Şahin'in tek oynadığı zamanlarda. Ama ikili oynamak bazı oyunculara ters gelebilir. İyi oyun iyi oyuncuyla oynanır. Bir de çalıştığınız zaman Galatasaray gibi oluyorsunuz."
-
12
12
|
23
"Geçen gün Emre Belözoğlu'nu gördüm. Sevilla maçının son dakikasındaki frikiği konuştuk ve 'Topun başına geçtiğimde kaleci benim kullanacağım köşeyi düşünerek iki uzunu benim vuracağım tarafa koydu."
-
13
13
|
23
"Sonra Visca'yı çağırdım o da uzunların yerini değiştirince ben kullandım' dedi. Ne kadar zeki bir oyuncu. Galatasaray'da zeki oyuncu çok. Belhanda çat ikiye bir yapabilir."
-
14
14
|
23
"Galatasaray sol bek almaktan vazgeçmemeli. Uzun bir maraton. Geçen sene Galatasaray'ı izlerken istersen 8 defa tuvalete git ama bu yıl öyle değil."
-
15
15
|
23
"Taraftar bu takımı benimsedi. Gomis doymuyor, doymayacak o. Oyundan çıkarken bile isyan etti. Bu kadar aç oynamaya çalışan, üst düzey oyunculardan kurulu bir takımın başarılı olmaması zor."
-
16
16
|
23
"Tudor ile ilgili soru işareti teknik olarak vardı. Bir de yönetim anlamında vardı. Tudor taktiksel ve yönetimsel anlamda problemler yaşıyordu. Tudor'un antrenman dengesinin iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum."
-
17
17
|
23
"Bugün Milli Takım'a seçilen Selçuk İnan, oyuna girerken arkadaşını alkışlamak zorunda kalan Selçuk İnan'a döndü. Çok iyi oyuncular geldi Galatasaray'a ama çalışmıyorlardı. Şimdi dengelediler."
-
18
18
|
23
"Serdar Aziz'in önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın ofansif bir kadrosu var. Geçen yıl oyuncular şunu demiştir hakeme 'Hocam bitir de gidelim.' Ama şimdi zevk alıyorlar oynamaktan."
-
19
19
|
23
"Galatasaray sanki büyük bir krediyi 9. haftaya kadar cebine koyacak gibi gözüküyor."
-
20
20
|
23
"Mariano zor çalım yiyor, yerse bir daha geliyor. Hücum oyuncuları sevmez böyle oyuncuyu."
-
21
21
|
23
"Belhanda çok ilerlemiyor. Çok da ilerlemeyecek gibi görünüyor. Ama lig bitene kadar 4-5 hafta özel performansını elbet konuşuruz. Duran topları iyi kullanıyor."
-
22
22
|
23
"Herkesin çok beğendiği ama arkadaşların gerisinde olan bir tane oyuncu var. Ndiaye... Saman alevi gibi bir var bir yok. Etkili olduğu zaman heyecan veriyor."
-
23
23
|
23
"Ndiaye'nin ileride oynayabileceğini düşünüyorum gelecekte."