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FUTBOL

Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi!

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:36:12

  • 1 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi!
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    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Sivasspor maçını değerlendirdi.

  • 2 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi!
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    NTV Spor'da konuşan Dilmen, Galatasaray taraftarının yarattığı ortamı Kadıköy'e benzetirken sarı-kırmızılıların oynadığı futbolu freni boşalmış kamyon olarak değerlendirdi... İşte Dilmen'in yorumları...

  • 3 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi!
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    "Galatasaray bugün kimle oynasa kazanırdı. Galatasaray'ın maç 0-0 giderkenki de 3-0 giderkenki psikolojileri de çok farklı. Bu maçı kazanacağız diye oynuyorlar..."

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  • 4 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi!
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    "Galatasaray'ın seyirci baskısı Kadıköy gibi oldu. Bugün özelinde söylemiyorum ama genel olarak hakemi baskı altında tutar."

  • 5 Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi!
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    "Tolga müthiş gidiyor, özgüveni tavan yaptı. Tarzının dışında goller atıyor."

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