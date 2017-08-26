Galatasaray-Sivasspor yazar yorumları

ERCAN TANER: LEZZETLİ OYUN

1 Lig, uzun ve ince bir yoldur... Bu yol bazen virajlı, bazen yokuşlarla doludur... Bu yolda, gül bahçeleri ve dikenler vardır...

2 Biliyorum, çok zirai ve karayollarını tarif eden bir başlangıç oldu, ama ilk iki haftada G.Saray’ı, uzay takımı ilan ettiler...

3 Buna herkes inandı, yönetim bile şampiyon olmuşçasına, tekne gezisi düzenledi boğazda, oyuncularına...

4 Samet Aybaba, dün şöyle demişti: “Onlar tempo yaparsa, biz de yapacağız, aynısını”... İlk yarının sonuna kadar hiç ezilmedi Sivas...

5 Kayseri ve Osmanlı, G.Saray’ı hiç zorlayamamıştı. Dün gece şunu gördüm. Kendi yarı sahasını çok iyi kapatan takımlar karşısında G.Saray zorlanır...

6 Linnes’in yerine, herhalde hakiki bir sol kanat, savunma bulunacak... Norveçli oyuncuların genetiğinde kuvvet ön plandadır. Linnes, hem oyun kurucu bek değil, hem de çok etkisiz...

7 Taraftarın muhteşem çoşkusunu, çok koşarak, pres yaparak oyuna yansıtmak istedi ilk yarıda G.Saray, ama presi, Sivasspor tek paslarla kırarken, zorlanmadı...

8 Tolga, bu sezona çok iyi başladı. Orta alandan, dikine, forvet bölgesine attığı toplar çok başarılı... Golleri atması, onun ve takım adına çok olumlu...

9 Belhanda, sıkı markaj altında, gölge adamı oynuyor. Bu durum, önümüzdeki haftalar için sıkıntı demek...

10 Hücum prensipleri içinde kullanacağınız lider bir oyuncu vardır. G.Saray’da bu oyuncu, tartışmasız Gomis, ama hücum setlerinde, çok daha fazla başrole çıkarmalı orta alan onu...

11 G.Saray’ın oyun iştahına gelince... Mükemmel esnaf lokantaları vardır Sirkeci’de... Dükkana girince, nefis yemek kokularından, ne yiyeceğinizi şaşırırsınız... O dakikaları bize yaşattı Cim bom bom...

12 Tudor, Tolga’yı alkışlatmak için, oyundan çıkardı. Ben yadırgadım... Çıkaracaksan, bekle 85’i, çünkü Tolga, almış başını, sırtlamış takımı gidiyor...

13 G.Saray’ın oyun içindeki dinamizm ve kondisyonu, şu an için ideal... Yalnız, savunmanın ortası bu maçta sırıtmadı, ama ben, uyum konusunda problem olabileceği kanaatini hala taşımaktayım...

14 G.Saray için şu anda işler çok iyi gidiyor... Ama bu maratonun, yağmurlu, fırtınalı ve karlı günlerinde bakalım ne olacak? Aslan, nefis yemek kokuları gelen esnaf lokantalarında gibi iştahlıydı.

ERHAN TELLİ: HELAL OLSUN

Helal olsun Tolga Ciğerci gibi daha düne kadar eleştirip yerden yere vurduğumuz yetenekleri tartışılan bir oyuncunun, ilk üç haftada dört gol atarak Gomis’le birlikte takımının en golcü oyuncusu oluşu, futbol açısından nasıl açıklanır gerçekten bilemiyorum... Şans mı? Bence değil. Mutlaka çok çalışmasının, çok istemesinin ve başaracağına çok inanmasının bir karşılığıdır. O zaman bize sadece ona ‘helal olsun’ demek düşer! Böyle oynasın, böyle güzel goller atsın, biz de onu hep böyle güzel sözlerle övelim ve karşılığını verelim. Aferin Tolga, işte Galatasaray’ın oyuncusu böyle olur... Her zaman gol atacaksın diye de bir şey yok.

Bazen kötü oynasan da böyle yüreğinle savaşıp iyi mücadele ettiğin sürece, bu taraftar artık zaman senin yanında olacaktır. Darısı milli takımda atacağın gollere diyelim... ‘Yiğidi öldür ama hakkını da ver’ demişler... Şimdi o hakkı, sahibine teslim etme zamanı geldi işte. Bir tebrik de tabii ki bugüne kadar sıkça eleştirdiğimiz genç Hırvat teknik direktör İgor Tudor’a... Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Çünkü geçtiğimiz sezon takımın şampiyonluk yarışından kopmasına neden olan ego krizlerinden, bu sezon başında Galatasaray gibi Avrupa şampiyonu bir takımın Östersunds gibi bir takıma elenmesine neden olacak kadar çok büyük yanlışlar yaptın. Halâ da yapıyorsun, mutlaka bundan sonra da yapacaksın ama dert değil. Galatasaray’ı böyle istekli, coşkulu ve inançlı bir şekilde oynattığın sürece, başaramaman için bir neden yok. Zaten artık bir bahanen de yok bilesin. Geleni ve gideni ile bu takım artık senin takımın. Ve bu coşkulu takımın şampiyon olmaması için hiçbir neden yok. İki sezondur çok üzüldüler, çok çektiler. Hatta sezona Östersunds gibi bir kahır gecesiyle başladılar ama yine vazgeçmediler. İşte onlar bugün bu coşkulu takımın en büyük mimarı oldular.

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