FUTBOL
Fenerbahçe'de revizyon zamanı
Fenerbahçe'den radikal kararlar
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:12:31 | Güncelleme: 10:30:17
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FENERBAHÇE'DE TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR
Vardar'a elenip Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor.
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Sarı-Lacivertli yöneticiler, Vardar faciası sonrası Avrupa’ya veda eden takımda radikal kararlar almak için düğmeye bastı. Kulüpte önemli isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.
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Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, gönderilmesi planlanan yıldızların başında da Robin van Persie geliyor.
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Transferinden bu yana verim sağlayamayan, sürekli olarak sorun olan Hollandalı yıldız kesinlikle elden çıkartılacak.
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Gelecek olan tekliflerin maddi boyutuna fazla bakılmaksızın tecrübeli oyuncunun satılması planlanıyor. Yönetimin operasyondaki ikinci hedefi ise orta saha....
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ORTA SAHADAKİ 3'LÜ BOZULUYOR
Bu bölgeyle ilgili eleştirilerin odak noktasında Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Josef de Souza üçlüsü bulunuyor.
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Orta sahada aynı özellikteki bu oyunculara gelecek olan teklifler değerlendirilecek ve bu üçlüden herhangi biriyle yollar ayrılacak.
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Yönetim, bu operasyonla kaynak yaratıp stoper ile forvetin yanı sıra imkan olursa orta saha ve bir de kanat transferi yapmayı planlıyor.
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Transfer döneminin sonuna kadar F.Bahçe’de taşların yerinden oynaması, birçok değişiklik olması bekleniyor.
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GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA REVİZYON!
Kadrodaki revizyon ise Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçı ile başlayacak. Başta Van Persie olmak üzere Vardar maçı 11'inden birçok isim değişecek.
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8 Eylül’de bitecek transfer dönemine kadar takımda önemli değişimler yaşanacak.
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SOYUNMA ODASI CENAZE EVİ GİBİYDİ
Soyunma odası cenaze evi gibi Vardar travması Fenerbahçeli futbolcuları bir kez daha moralmen dibe vurdurdu.
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Karşılaşmayı taraftarların yoğun protestosu altında tamamlayan Sarı-Lacivertliler’in soyunma odası tam anlamıyla bir cenaze evi gibiydi. Kimsenin ağzını bıçak açmadı. Her maç sonunda yayıncı kuruluşa en az iki oyuncunun konuşması gerekirken, bu uygulama yapılmadı.
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Yıkım yaşayan oyuncular canlı yayına çıkmak istemedi ve direkt kafileyi Samandıra’ya götürecek otobüse bindi.