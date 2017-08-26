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FUTBOL

Fenerbahçe'de revizyon zamanı

Fenerbahçe'den radikal kararlar

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:12:31

  • 1 Fenerbahçe'den radikal kararlar
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    FENERBAHÇE'DE TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

    Vardar'a elenip Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor.

  • 2 Fenerbahçe'den radikal kararlar
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    Sarı-Lacivertli yöneticiler, Vardar faciası sonrası Avrupa’ya veda eden takımda radikal kararlar almak için düğmeye bastı. Kulüpte önemli isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. 

  • 3 Fenerbahçe'den radikal kararlar
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    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, gönderilmesi planlanan yıldızların başında da Robin van Persie geliyor.

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  • 4 Fenerbahçe'den radikal kararlar
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     Transferinden bu yana verim sağlayamayan, sürekli olarak sorun olan Hollandalı yıldız kesinlikle elden çıkartılacak.

  • 5 Fenerbahçe'den radikal kararlar
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    Gelecek olan tekliflerin maddi boyutuna fazla bakılmaksızın tecrübeli oyuncunun satılması planlanıyor. Yönetimin operasyondaki ikinci hedefi ise orta saha....

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