Beşiktaşlı futbolculardan Şampiyonlar Ligi sözü!

Ligde üst üste 2 sezondur mutlu sona ulaşan fakat aynı başarıyı Avrupa’da yakalayamayan Beşiktaş’ta futbolcular bu yıl hedefe ulaşmak istiyor.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, önceki gün çekilen Şampiyonlar Ligi kuralarında çok da zor olmayan bir gruba düşen Siyah-Beyazlılar’ı şimdiden ‘dev’ heyecan sararken, tıpkı milyonlarca taraftar gibi futbolcular da kura çekimini büyük bir ilgiyle takip etti. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki lobide kurayı izleyen Beşiktaşlı oyuncular, Monaco, Porto ve Leipzig ile aynı gruba düşmelerine oldukça sevindi.

YABANCILAR COŞTU

Özellikle Portekizli yıldızlar Pepe ve Quaresma, eski takımları Porto’nun çıkmasını mutlulukla karşılarken, diğer yabancılar da bu sevince ortak oldu. Birbirlerinden ayrılmayan Adriano ve Talisca gibi isimler de iki isme katılırken, Siyah-Beyazlı oyuncular ardından hep birlikte değerlendirme yaptı. gruptan çıkma sözü veren futbolcular, “Bu kez affetmek yok. Bu sefer işi bitireceğiz. Hedefimiz Avrupa Ligi’ne kalmak değil, Şampiyonlar Ligi’nde tırmanmak. Yarım kalan işi tamamlayacağız” dediler.

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