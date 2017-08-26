Fenerbahçe Webo ve Emre'yi geri getiriyor

Fenerbahçe yönetimi, Vardar mağlubiyetinin ardından kadroda köklü değişiklikler yapmak için harekete geçti.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, ligde sadece iki puan alan ve Avrupa'dan elenen Fenerbahçe, eski oyuncuları Emre Belözoğlu ve Pierre Webo'yu takıma geri kazandırmak için harekete geçti. Sstoper, orta saha ve forvet hattına takviye yapmak isteyen yönetim, Gustavo Gomez'den de haber bekliyor.

İki futbolcunun da Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ve bu transferlerin bitmesinin yakın olduğu haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Konuyla ilgili Fenerbahçeli yöneticiler resmi görüşmelere başladı.

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