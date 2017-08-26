Milli Takım kadrosuna sosyal medyadan tepkiler

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Bu seçimler bir yana Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden olan Oğuzhan Özyakup ile Trabzonspor'un formda oyuncuları Onur Kıvrak ile Olcay Şahan'ı Milli Takım'a çağrılmaması bir kısım futbolseverleri kızdırdı.