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FUTBOL

Milli Takım kadrosuna sosyal medyadan tepkiler

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:11:37

  • 1 Milli Takım kadrosuna sosyal medyadan tepkiler
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    Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, ilk aday kadrosunu açıkladı.

  • 2 Milli Takım kadrosuna sosyal medyadan tepkiler
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    Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacak kritik maçlar için 23 ismi seçen Lucescu'nun tercihleri büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

  • 3 Milli Takım kadrosuna sosyal medyadan tepkiler
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    Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Milli Takım'a dönerken; takımlarında istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan ve Selçuk İnan'ın kafilede olması sosyal medyayı karıştırdı.

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  • 4 Milli Takım kadrosuna sosyal medyadan tepkiler
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    Bu seçimler bir yana Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden olan Oğuzhan Özyakup ile Trabzonspor'un formda oyuncuları Onur Kıvrak ile Olcay Şahan'ı Milli Takım'a çağrılmaması bir kısım futbolseverleri kızdırdı.

  • 5 Milli Takım kadrosuna sosyal medyadan tepkiler
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    İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

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