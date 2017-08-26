FUTBOL
Milli Takım kadrosuna sosyal medyadan tepkiler
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:11:37 | Güncelleme: 11:55:26
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Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, ilk aday kadrosunu açıkladı.
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Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacak kritik maçlar için 23 ismi seçen Lucescu'nun tercihleri büyük tartışmaları beraberinde getirdi.
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Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Milli Takım'a dönerken; takımlarında istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan ve Selçuk İnan'ın kafilede olması sosyal medyayı karıştırdı.
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Bu seçimler bir yana Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden olan Oğuzhan Özyakup ile Trabzonspor'un formda oyuncuları Onur Kıvrak ile Olcay Şahan'ı Milli Takım'a çağrılmaması bir kısım futbolseverleri kızdırdı.
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İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
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AHMET ÇAKAR: "Selçuk ve Ozan Tufan Milli Takım'da ama oğuzhan yok. Anlaşıldı Kebapçı Selahattin'in Lucescu ile bir görüşmesi lazım."
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GÜNTEKİN ONAY: Kulüplerinde forma şansı bulamayan Arda-Selçuk, Malaga'da kevgire dönen Cenk Gönen kadroda. Şampiyon Beşiktaş'ın maestrosu Oğuzhan yok! Komedi"
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UĞUR KARAKULLUKÇU: "37'lik Emre Belözoğlu'nun performansı nedeniyle onore edilmesi ne kadar doğruysa Oğuzhan'ın dışarıda kalması o kadar yanlış... Kötü mesaj."
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ALİ CANSUN BEGEÇARSLAN: "Oğuzhan'ı yabancı zannetmiş olabilir hoca yoksa alınmamasının başka nedeni olamaz..."
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NİHAT KAHVECİ: "Son iki sene kazanılan şampiyonluklarda büyük katkısı olan Beşiktaş kaptanının Milli Takım'a çağrılmaması??? Şaka olsa gerek"
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DİĞER YORUMLAR
"Oğuzhan Özyakup'un, Tolgay Arslan'ın milli takıma alınmayıp, herkesin gözünde rezil olan Ozan'ın alınması Türk futboluna saygısızlıktır!"
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"Milli takım kadrosunda
Onur Kıvrak yok, menajeri Ahmet Bulut olan Cenk Gönen var.
Oğuzhan yok, menajeri Ahmet Bulut olan Ozan Tufan var."
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"Oğuzhan'ın Milli takıma alınmaması futbol cehaletidir. Kim bunu tartışmaya çalışıyorsa ben o kişiyi muhatap almam, kim olursa olsun ismi."
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"Kadroya alınan oyunculara bakıldığında Oğuzhan, Onur Kıvrak ve Emre Akbaba'nın milli takımda olmaması çok ayıp."
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"Ozan Tufan ve Selçuk İnan'ın girdiği Oğuzhan Özyakup'un giremediği bir Milli Takım benim Milli Takımım değil!"
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"Ozan Tufan'ın olduğu yerde Oğuzhan Özyakup yok. Allah bizi sizle sınıyor TFF."
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"Kaleci Onur Milli Takıma neden çağrılmadı anlayamadım. Formsuz olduğu içinse Malaga'nın 3. kalecisi Cenk Gönen mi formda Volkan Babacan mı?"
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"Olan büyük ihtimalle Cenk Gönen'in tatil planlarına oldu"
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"Ben TFF Başkanı olsam...
Lucescu: Milli takım kadrosunu belirledim
Ben: Say bakalım
Lucescu: 1. Cenk Gönen
Ben: Kovuldun"
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"Cenk Gönen Milli Takım'da. Onur Kıvrak yok 'Fıkralarla Türkiye"
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"Milli Takım aday kadrosu tam bir fiyasko!
Arda en son ne zaman futbol oynadı?
Cenk Gönen kaleci mi?
Ozan Tufan ne alaka?
Futboldan soğuttunuz"
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"Türk Futbol A Milli Takımında futbolun yüz karaları Ozan Tufan, İsmail Köybaşı ve Cenk Gönen varsa sözün bittiği yerdeyiz"
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"Oğuzhan Milli Takım'a alınmamış. Cenk Gönen, Ozan, İsmail, Arda var. Vay bak sen şu işe."
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"Olcay Şahan
Oğuzhan Özyakup
Onur Kıvrak Milli Takım'da yok.
Selçuk İnan
Ozan Tufan
Cenk Gönen var. Şaka gibi"
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"Lucescu'nun Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan ve Onur Kıvrak gibi oyuncuları kadroya almaması yüzünden artık A Milli Takım maçlarını izlemiyorum."
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"Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan ve Onur Kıvrak'ın Milli Takım'da olmamasının tek sebebi giydiği formalardır."
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"Olcay Şahan da artık gerçek Trabzonspor'lu olmuştur!.."
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"Selçuk İnan yanlış. Ozan Tufan yanlış. Cenk Gönen yanlış. Oğuzhan, Alper, Onur girmeliydi. Lucescu'yu çok sevmeme rağmen hayalkırıklığı oldu."
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"Herkes Oğuzhan'ın dışarıda kalmasını konuşuyor. Bence yine merkezi bir bakış açısı. Emre Akbaba? Onur Kıvrak?"
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