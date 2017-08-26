Fikret Orman'dan seyirci açıklaması

Beşiktaş'ta yönetimin aldığı bu karar taraftarı üzebilir...

''AVRUPA MAÇLARINDA SEYİRCİ OLMAYACAK''

Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısında konuşan Orman, ''UEFA ile yaptığım görüşmede Avrupa'daki maçlarda vatandaşlarımızın yapacaklarından sorumlu olmadığımızı söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki maçlara taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. Buna mecburuz. Bu riski alamayız. Buradan ilan ediyorum, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da lütfen deplasman maçlarımıza gelmeyin.'' dedi.

''HOCAMIZLA ARAMIZDA SORUN YOK''

Bütçeye göre transfer yaptıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ''İyi bir transfer dönemi geçirdik. Taraftarların istekleri var ama bütçemize uygun hareket ediyoruz. Beşiktaş üzerinde büyük bir kıskançlık var. Oyunlar oynanıyor. Samsun'daki maçta da bunu gördük. Beşiktaş'ta kuvvetler ayrılığı belli. Transferleri yönetim yapıyor. Teknik direktörümüzle de hiç bir sorunumuz yok.'' ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN DAHA ÇOK GELİR...''

Ekonomik açıdan iyi yolda olduklarını söyleyen Orman, ''İki ezeli rakibimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'dan şu anda %20 daha fazla gelir elde ediyoruz. Forma reklamından 20 milyon dolar elde ediyoruz. Chelsea ise 100 milyon pound kazanıyor. Chelsea'ye sponsor olan bir şirket dünyada marka olmak için sponsor oluyor. Bizim de böyle olmamız lazım.'' dedi.

''BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞINDAN DAHA BÜYÜK BİR MEVKİ YOK''

Amatör şubelerde zarar ettiklerini söyleyen Orman, "Milli maç arasında Azerbaycan'a gideceğiz. Belki İran'a da maç oynamaya gidebiliriz. Bu seyehatleri yapmak zorundayız. Amatör şubelerde her sene 50 milyon TL zararımız var. Bunu da bankadan %20 faizle alıyoruz. 60 milyon TL zarar oluyor. Amatör şube maçlarını kimse takip etmiyor. Sponsor bulamıyoruz. Herkes futbola, basketbola sponsor olmak istiyor. Her gün binerce haber çıkıyor. Yok siyasete girecekmişim, yok spor bakanı olacakmışım. Benim için Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir mevki yok.'' dedi.

TOPLAM BORÇ 1 MİLYAR 766 MİLYON 209 BİN 342 LİRA

Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu başkanı Feyyaz Tuncel Siyah Beyazlıların borç tablosunu ortaya koydu. Tuncel Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın toplam borcunu 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olarak açıkladı.