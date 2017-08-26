FUTBOL
Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım da gider, Aykut Kocaman da...
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:07:49 | Güncelleme: 13:17:53
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Rıdvan Dilmen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi:
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Fenerbahçe çok hassas bir yıla girdi... Geçen sene aynı tabloda olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "% 100 Futbol"a konuk olduğunda "Transferleri Mayıs'ta bitirmiş miydiniz?" diye sorduğumda "Çok daha önce" dedi.
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Fenerbahçe ise resmi olarak oynadığı 6 maçta yeni santrforunu ilk 11'de oynatamadı. Niye? Hazır olmadığı için...
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Finansal Fair Play'dan dolayı da koskoca Fenerbahçe takımı, en önemli oyuncusu olan Kjaer'i satıp, transfer yapabilme sevinci yaşadı.
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Ligde ikinci hafta bitmesine rağmen Valbuena dışında, seyircinin alkışladığı bir tek oyuncu yok. Yarısından fazlasını da ıslıklıyorlar.
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Tribünler ve ülkedeki tüm Fenerbahçeliler barut gibi… Birkaç tane oyuncu yaptıkları pozitif hareket olsa da negatif hareketler çoğunlukta olduğu için tepki alıyorlar.
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Fenerbahçe taraftarı takımına bağlı ancak sildiği zaman da tamamen silen bir taraftardır.
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Aykut Kocaman, hayatı boyunca hep sabırla hareket eden bir insandır. Antrenörlüğünde de öyle. Hedef gösterdiği Ekim ayıydı ama o da beklemiyordu Avrupa'da Vardar gibi bir takıma elenmeyi- ki ben de fena yanıldım.
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Fenerbahçe 4-5 atar rövanşı alır diye düşünüyordum. 20 bin kombine satılmış taraftar maça gelecek derken yine kararsız bir taraftar grubu oluştu.
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Bu taraftarı geri getirmek, camianın tekrar ayağa kalkması için çok kritik cümleler kullanmak, "4 maç kazanılır, takım toparlar" demek istemiyorum.
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Kötü ve şanssız başlangıcı biraz daha şansa çevirmek için belki uzun vadede eksi olarak dönebilir ama risk gerekir.
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Avrupa'dan elenince Finansal Fair Play kalktı. Aldıkları oyunculara bonservis ödeyebilecekler. Yani Başakşehir'le oynanacak 4. hafta maçına 4 ya da 5 yeni yıldız oyuncu ile çıkması gerek.
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Bu taraftarın yeniden heyecanlanması, Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın bu riski alıp taraftarın yeniden gönlüne girmesi gerek.
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İki ihtimal var... Ya dediğim gibi yıldız isimler gelecek ya da Türk futbol tarihinin bana göre en büyük başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe tarihinin en önemli oyuncusu ve teknik direktörü olan Aykut Kocaman ayrılmak zorunda kalacak.
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Takımı yöneten ve kulübü yönetenler üzerinde büyük baskı var. Fenerbahçe sadece basketbol takımı ile -ki o da güzel bir olay ama- yetinmeyecektir. 4-5 tane gelip bekleyecek değil, oynayacak oyuncu şart.
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Düzelme ihtimalinin zor görünmesinin en büyük sebebi, sadece rakiplerine göre oyuncu yetersizliği değil.
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Fenerbahçeli oyuncuların maçlara büyük baskı altında çıkmaları, başarı getirme ihtimalini zayıflatıyor. Muhtemelen 9. haftaya kadar maçlar güç geçecek.
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Kadro yenilenmezse geçen sene Nisan'ı göremeyen Fenerbahçe bu sene Ocak'ı da göremeyebilir.
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Benim bu söylediklerim Fenerbahçelilerin, belki yönetimin ve teknik direktörün moralini bozabilir ancak gerçek olan bu.
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