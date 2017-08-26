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FUTBOL

Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım da gider, Aykut Kocaman da...

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:07:49

  • 1 Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım da gider, Aykut Kocaman da...
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    Rıdvan Dilmen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi:

  • 2 Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım da gider, Aykut Kocaman da...
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    Fenerbahçe çok hassas bir yıla girdi... Geçen sene aynı tabloda olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "% 100 Futbol"a konuk olduğunda "Transferleri Mayıs'ta bitirmiş miydiniz?" diye sorduğumda "Çok daha önce" dedi.

  • 3 Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım da gider, Aykut Kocaman da...
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    Fenerbahçe ise resmi olarak oynadığı 6 maçta yeni santrforunu ilk 11'de oynatamadı. Niye? Hazır olmadığı için...

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  • 4 Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım da gider, Aykut Kocaman da...
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    Finansal Fair Play'dan dolayı da koskoca Fenerbahçe takımı, en önemli oyuncusu olan Kjaer'i satıp, transfer yapabilme sevinci yaşadı.

  • 5 Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım da gider, Aykut Kocaman da...
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    Ligde ikinci hafta bitmesine rağmen Valbuena dışında, seyircinin alkışladığı bir tek oyuncu yok. Yarısından fazlasını da ıslıklıyorlar.

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