Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım da gider, Aykut Kocaman da...

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Aykut Kocaman, hayatı boyunca hep sabırla hareket eden bir insandır. Antrenörlüğünde de öyle. Hedef gösterdiği Ekim ayıydı ama o da beklemiyordu Avrupa'da Vardar gibi bir takıma elenmeyi- ki ben de fena yanıldım.