FUTBOL
''Cengiz Ünder, 16 kişilik harika transferler listesinde''
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:45:53 | Güncelleme: 14:47:44
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The Guardian, bu sezon maliyeti çok fazla olmayan ve fiyat-performans açısından kulüplerin yaptığı en harika 16 transferi açıkladı.
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Hoffenheim'in kaptanı Sebastian Rudy, Bayern Münih'e transfer oldu ve listeye girmeyi başardı.
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Yavaş yavaş emeklilik dönemine yaklaşırken kariyerinde yükselişe geçen Dani Alves, Barcelona'dan Juventus'a oradan da Paris Saint-Germain'e bedelsiz bir şekilde transfer oldu ve listeye ilk sıralardan giriş yaptı.
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Bundesliga'da yaptıklarıyla adını dünya futbol piyasasına duyuran Sead Kolasinac, bu sezonun en iyi bedelsiz transferlerinden oldu ve Arsenal'in yolunu tuttu.
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Listenin bir diğer harika transferi ise Malaga'dan Everton'a giden Sandro Ramirez oldu.
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Bundesliga içinde yapılan yatay geçişler de listeye dahil olmayı başardı. Bayer Leverkusen'den Hamburg'a giden Kyriakos Papadopoulos da listede yer aldı.
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Montpellier'de yaptıklarıyla birçok takımın listesine giren Ryan Boudebouz, Real Betis'e gitti.
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Yıllardır Monaco formasıyla izlediğimiz Valere Germain, Fransa'da kaldı ama bu kez başka bir takımla onu izleyeceğiz. 7 milyon pound karşılığında Marsilya'ya giden Germain, gollerine başladı bile...
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Jürgen Klopp'un radarına giren Andy Robertson, Liverpool'un bu sezonki gelecek yapılanmasındaki baş transferlerinden oldu.
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Bir dönem adı Galatasaray'la anılmasına karşın tercihini Fransa'dan yana kullanan Traore, 8.8 milyon pound karşılığında Lyon'a gitti.
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İtalya genç milli takımlarının büyük potansiyele sahip isimlerinden olan Marco Benassi, bu potansiyeline ödenen 9 milyon pound ile Fiorentina'ya gitti.
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Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı maçlarda izlediğimiz Terence Kongolo, beklentileri boş çıkarmadı ve Eredivisie kariyerindeki başarısını, Monaco'ya transferiyle taçlandırdı.
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Son yıllarda ülkemizden yetişen en yetenekli futbolculardan biri olan Altınordu altyapısının ürünü Cengiz Ünder, birçok takımın onu istemesine karşın Monchi'nin yanına Roma'ya gitti. Kariyerindeki başarı merdivenlerini bir bir çıkan Cengiz'in Roma'dan sonraki durağı ne olacak? Keyifle bekleyip göreceğiz.
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Real Madrid'in bu sezonki önemli transferlerinden biri olan Dani Ceballos, 14.5 milyon pound karşılığında Real Betis'ten Real Madrid'e geçti...
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Belçika futbolunda beklentilerin çok yüksek olduğu Youri Tielemans, gençlerin harmanlandığı yer olan Monaco'ya gitmeyi tercih etti.
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Ve sezonun açık ara en flaş transferi... Juventus'un defans merkezindeki en kilit isimlerden olan Leonardo Bonucci, çok da uzun sürmeyen bir transfer süreciyle bir anda siyah beyazdan, siyah kırmızıya terfi etti.