''Cengiz Ünder, 16 kişilik harika transferler listesinde''

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Son yıllarda ülkemizden yetişen en yetenekli futbolculardan biri olan Altınordu altyapısının ürünü Cengiz Ünder, birçok takımın onu istemesine karşın Monchi'nin yanına Roma'ya gitti. Kariyerindeki başarı merdivenlerini bir bir çıkan Cengiz'in Roma'dan sonraki durağı ne olacak? Keyifle bekleyip göreceğiz.