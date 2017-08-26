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FUTBOL

''Cengiz Ünder, 16 kişilik harika transferler listesinde''

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:45:53

  • 1 ''Cengiz Ünder, 16 kişilik harika transferler listesinde''
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    The Guardian, bu sezon maliyeti çok fazla olmayan ve fiyat-performans açısından kulüplerin yaptığı en harika 16 transferi açıkladı. 

  • 2 ''Cengiz Ünder, 16 kişilik harika transferler listesinde''
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    Hoffenheim'in kaptanı Sebastian Rudy, Bayern Münih'e transfer oldu ve listeye girmeyi başardı.

  • 3 ''Cengiz Ünder, 16 kişilik harika transferler listesinde''
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    Yavaş yavaş emeklilik dönemine yaklaşırken kariyerinde yükselişe geçen Dani Alves, Barcelona'dan Juventus'a oradan da Paris Saint-Germain'e bedelsiz bir şekilde transfer oldu ve listeye ilk sıralardan giriş yaptı. 

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  • 4 ''Cengiz Ünder, 16 kişilik harika transferler listesinde''
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    Bundesliga'da yaptıklarıyla adını dünya futbol piyasasına duyuran Sead Kolasinac, bu sezonun en iyi bedelsiz transferlerinden oldu ve Arsenal'in yolunu tuttu. 

  • 5 ''Cengiz Ünder, 16 kişilik harika transferler listesinde''
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    Listenin bir diğer harika transferi ise Malaga'dan Everton'a giden Sandro Ramirez oldu.

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