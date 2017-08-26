Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1 maç özeti - Beşiktaş - Bursaspor özet izle

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Bursaspor'u 2-1 yendi. Konyaspor’la oynanan Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar nedeniyle 1 maç ceza alan ve Antalyaspor’la yapılan ilk hafta mücadelesinde taraftarından mahrum kalan Kartal, Bursa önünde gücüne kavuştu. Siyah-Beyazlılar, bu sezon ilk kez 3 yıldızlı formalarla Vodafone Park’ta taraftarlarının önüne çıktı..

Mücadelenin 18. dakikasında Beşiktaş 1-0 öne geçti! Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına Atiba'nın indirdiği topa hareketlenen Tosic, arka direkte sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Stancu'nun pasında Delarge bekletmeden yaptığı vuruşunda skoru eşitleyen isim oldu: 1-1. Bu golden iki dakika sonra Cenk Tosun'un kale önünde yaptığı vuruşta top üst direkte patladı! İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımda pozisyonlara girerken Beşiktaş, 64. dakikada bir kez daha öne geçti. Pepe'nin kafa vuruşunda kaleci Harun'dan dönen topu tamamlayan Atiba Hutchinson skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 7 puana yükselirken, Bursaspor haftayı 3 puanla tamamladı.

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BEŞİKTAŞ: 2 - BURSASPOR: 1

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Adriano (Dk. 79 Beck), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 85 Tolgay Arslan), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 72 Negredo)

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Batalla, Deniz Yılmaz (Dk. 66 Ekoko), Delarge (Dk. 77 Sinan Bakış), Stancu (Dk. 82 Jorquera)

GOLLER: Dk. 18 Tosic, Dk. 64 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 23 Delarge (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Adriano, Dk. 86 Beck (Beşiktaş), Dk. 36 Barış Yardımcı, Dk. 68 Agu, Dk. 90+4 Ekoko (Bursaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson kafayla topu kale sahasına indirdi. Arka direkte Tosic, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Bursaspor beraberliği sağladı. Soldan gelişen konuk takım atağında Beşiktaş savunmasında Hutchinson'dan seken topu önünde bulan Stancu, hızla ceza sahasına girdi. Stancu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu arka direkte müsait durumda bulunan Delarge verdi. Bu futbolcu da bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

25. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

34. dakikada Cenk Tosun'un pasında ceza yayı önünde topu kontrol eden Taliscanın şutunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

41. dakikada sağdan Caner Erkin'in ceza sahasına yaptığı ortada, kaleye doğru yönelen topu kaleci Harun Tekin kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada Tosic'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Cenk Tosun'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü.

63. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topta, ön direkte Stancu'nun yaptığı vuruşta kaleci Fabricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

64. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Kale sahasının sağ çaprazında topu önünde bulan Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

MAÇTAN NOTLAR

BEŞİKTAŞ, TARAFTARIYLA BULUŞTU

Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, uzun bir aranın ardından taraftarlarıyla buluştu. Şampiyon tamamladığı sezonun son haftasında 3 Haziran'da sahasında Osmanlıspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran siyah-beyazlı takım, 84 gün aranın ardından taraftarlarının önünde maça çıktı. Beşiktaş, sezonun ilk haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı cezası nedeniyle seyircisiz oynamıştı. Siyah-beyazlı takım, Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile Samsun'da oynadığı maçta aldığı ceza nedeniyle sezonun ilk maçında taraftarlarından yoksun mücadele etmişti.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Bursaspor ile yaptığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle bu sezon Vodafone Park'taki ilk maçı takip edemeyen taraftarlar, 41 bin 903 seyirci kapasiteli stadı tamamen doldurdu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, milli takım aday kadrosuna davet edilmeyen Oğuzhan Özyakup'a maç öncesi destek oldu. Isınma hareketleri sırasında tribüne çağrılan siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşmanın başlamasından önce Oğuzhan Özyakup lehine tezahüratlar yaptı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 29 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlı takım, Bursaspor'u yenerek Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı. Süper Lig'de iç saha maçlarında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında 29 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'a 2-0 yenilerek alan Beşiktaş, daha sonra seyircisi önünde mağlubiyet yüzü görmedi. Beşiktaş 6'sı Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 22'si Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı son 29 lig maçından 25'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve mağlubiyet yaşamadı.

BURSASPOR'U SON 9 MAÇTA DA YENDİ

İki takım arasındaki rekabette daha önce oynanan son 8 maçı kazanan Beşiktaş, 2-1'lik sonucun ardından Bursaspor karşısındaki galibiyet sayısını 9'a yükseltti. Son 15 karşılaşmada Bursaspor'a 1 kez yenilen siyah-beyazlı ekip, 2013-2014 sezonunda Bursaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek başladığı galibiyet serisini 9'a çıkardı.

TOSİC VE ATİBA SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri atan Tosic ve Hutchinson bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Sırp futbolcu Tosic, son golünü geçen sezonun son maçında Osmanlıspor'a atarken, Hutchinson ise siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada gol kaydetti.

ADRİANO SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano Correia, bu sezon oynadığı ilk lig maçını tamamlayamadı. Atiker Konyaspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında forma giydikten sonra sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşısında görev yapamayan Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa maçında da yedek soyunmuştu. Bursaspor maçının 79. dakikasında sakatlanan Adriano yerini Beck'e bıraktı.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ PEPE'DEN

Galibiyet sonrası "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı Beşiktaş'ta yeni transfer Pepe yaptırdı. Taraftarların isteği üzerine kale arkasına giden futbolcular, Pepe'nin yönetiminde tezahürat yaparak galibiyeti kutladı.

Beşiktaş - Bursaspor maç sonucu

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Beşiktaş - Bursaspor özet izle