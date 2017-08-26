Göztepe-Trabzonspor (CANLI YAYIN)

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GÖZTEPE - TRABZONSPOR



STAT: Bornova (Seyircisiz)

SAAT: 21:45

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: BeIN Sports 1

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Peybernes, Kadu, Adama Traore, Rotman, Castro, Jahovic, Scarione, Tayfur, Ghilas

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

TRABZONSPOR: Onur, Joao Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Olcay, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

14 SEZON SONRA

Trabzonspor ile Göztepe, bu karşılaşmayla 14 sezon sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunun 29. haftasında Trabzon'da karşılaşırken, maç 0-0 sona erdi. Trabzonspor, bugüne dek oynanan 18 maçta galibiyet sayısında rakibine 8-2'lik üstünlük sağladı. 8 maçta da taraflar berabere kaldı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İzmir'de yapılan karşılaşmalar daha çok beraberlikle bitti. Trabzonspor İzmir'deki 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

DEPLASMAN SERİSİ

Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak en uzun süredir dış sahada mağlup olmayan takım unvanını sürdürmeyi hedefliyor. En son geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 17 Aralık 2016 tarihinde oynanan bu maçın ardından dış sahada 251 gündür rakiplerine boyun eğmiyor. 2017 yılının deplasmandaki tek yenilgisiz takımı olan Karadeniz ekibi, son 10 dış saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, geçen sezon Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, bu sezon da ilk deplasman maçında Fenerbahçe karşısından sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak, dış sahada yenilmezliğini sürdürdü.

Karadeniz ekibi, Göztepe karşısında da dış sahada namağlup serisini 11 maça çıkarmanın mücadelesini verecek.