Galatasaray 9 futbolcusunu milli takımlara yolladı

Galatasaray'da Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Fernando Muslera, milli takımlarına çağrıldı.
Süper Lig'de ilk 3 haftayı 3 galibiyetle kapatan Galatasaray'ın 9 futbolcusu ulusal takımlarından davet edildi. Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası elemesi maçlarının kadrosuna çağrıldı. Cezayir Milli Takımı'na davet edilen Sofiane Feghouli, milli takımında yer alamayacak.
Milli takımlara davet edilen futbolcular şöyle:
Türkiye: Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci
İsviçre: Eren Derdiyok
Yeşin Burun Adaları: Garry Rodrigues
Fas: Younes Belhanda
Norveç: Martin Linnes
Senegal: Badou Ndiaye
Uruguay: Fernando Muslera
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