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Werder Bremen: 0 - Bayern Münih: 2
FUTBOL

Werder Bremen: 0 - Bayern Münih: 2

Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'i deplasmanda 2-0 mağlup etti

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:25:40 Güncelleme: 19:30:03

Bundesliga'da Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk oldu.

Weser Stadion'da oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Bayern Münih, 72 ve 75. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Lewandowski bu maçta attığı gollerle, Bundesliga'da 154. golünü atarak aktif oyuncular arasında Bundesliga'nın en golcü oyuncusu olma unvanını Mario Gomez ile paylaştı.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Augsburg 2-2 Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt 0-1 Wolfsburg
Bayer Leverkusen 2-2 Hoffenheim
Stuttgart 1-0 Mainz 05

  • bundesliga
  • BAyern Münih
  • Werder Bremen
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