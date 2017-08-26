Werder Bremen: 0 - Bayern Münih: 2

Bundesliga'da Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk oldu.



Weser Stadion'da oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Bayern Münih, 72 ve 75. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Lewandowski bu maçta attığı gollerle, Bundesliga'da 154. golünü atarak aktif oyuncular arasında Bundesliga'nın en golcü oyuncusu olma unvanını Mario Gomez ile paylaştı.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Augsburg 2-2 Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt 0-1 Wolfsburg

Bayer Leverkusen 2-2 Hoffenheim

Stuttgart 1-0 Mainz 05

bundesliga

BAyern Münih

Werder Bremen