Werder Bremen: 0 - Bayern Münih: 2

Bundesliga'da Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk oldu.
Weser Stadion'da oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Bayern Münih, 72 ve 75. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Lewandowski bu maçta attığı gollerle, Bundesliga'da 154. golünü atarak aktif oyuncular arasında Bundesliga'nın en golcü oyuncusu olma unvanını Mario Gomez ile paylaştı.
BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Augsburg 2-2 Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt 0-1 Wolfsburg
Bayer Leverkusen 2-2 Hoffenheim
Stuttgart 1-0 Mainz 05
- bundesliga
- BAyern Münih
- Werder Bremen
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0