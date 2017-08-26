Yeni Malatyaspor: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

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Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaştı.
Antalyaspor, Malatya İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Samir Nasri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Yeni Malatyaspor, 87. dakikada Khalid Boutaib ile skoru 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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