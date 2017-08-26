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Yeni Malatyaspor: 0 - Antalyaspor: 1
FUTBOL

Yeni Malatyaspor: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 21:39:57 Güncelleme: 21:47:42

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Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Antalyaspor, Malatya İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Samir Nasri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor, 87. dakikada Khalid Boutaib ile skoru 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

DETAYLAR BİRAZDAN...

 

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