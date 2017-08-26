Manchester United: 2 - Leicester City: 0

İngiltere Premier Lig lideri Manchester United, sahasında Leicester City'i 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.



Üçüncü hafta maçında Old Trafford Stadı'nda Leicester City ile karşılaşan Manchester United, 53. dakikada Belçikalı yıldızı Lukaku ile penaltı atışından yararlanamadı. 70. dakikada Rashford ile üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, 82. dakikada Fellaini ile durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.



İlk iki haftada West Ham United ve Swansea City'yi 4-0'lık skorlarla mağlup eden Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun öğrencileri, 9 puanla liderliğini sürdürdü.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerine son veren Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt da karşılaşmayı tribünden izledi. Bolt, Manchester ekibinin efsane isimlerinden Sir Alex Ferguson ve Bobby Charlton ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Watford - Brighton Hove Albion: 0-0



Newcastle United - West Ham United: 3-0



Huddersfield Town - Southampton: 0-0



Crystal Palace - Swansea City: 0-2



Bournemouth - Manchester City: 1-2





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