Oğuzhan Özyakup: "Şanslıyım ki formamızda Türk bayrağı var"

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında evinde karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, "Geçen seneye göre maçı bitiremiyoruz. Pozisyonlara giriyoruz ama kaçırıyoruz. Kasımpaşa maçında da öne geçtik, 2'yi, 3'ü bulamıyoruz. Geçen seneler de onları çok iyi yapıyorduk. Sezon başı, normal. Bu pozisyonlara girmek önemli olan" şeklinde konuştu.



"KIRGIN DEĞİLİM AMA ÜZGÜNÜM"

A Milli Futbol Takımı'na seçilmemesiyle ilgili olarak ise Özyakup, "Benim her hocaya saygım sonsuz. Kararlara da saygım sonsuz. Hocamız beğenmemiş olabilir. Benim yapmam gereken çok daha fazla çalışmak. Geçen hafta hocamızla tanışma fırsatımız oldu. Orada 'Kampta görüşürüz' konuşması geçti. Listede ismim olmadığını görünce, kimseye kırgın olamam ama üzüldüm. Her oyuncunun hayalidir. Benim de öyle. Arkadaşlarımın yanında olmak çok isterdim. Demek ki hocamızın gördüğü bir şey var. Bu konuşmadan sonra insan ister, istemez bunun arkasında farklı şeyler arar, aklıma başka şeyler geliyor. Kendimi de sorguluyorum. O formayı giymek herkese nasip olmaz. Şanslıyım ki Beşiktaş'ın armasında da ay-yıldız var" şeklinde konuştu.



"TELEFONLA ARAYANLAR OLDU"

Milli Takım'a seçilmedikten sonra Milli Takım'daki arkadaşlarıyla bu konuyu görüşüp, görüşmemesinin sorulması üzerine yıldız futbolcu, "Görüştük. Avrupa Şampiyonası'nda 40 gün kamp yaptık. Telefonla arayan tabi ki oldu. Sağolsunlar beni yalnız bırakmadılar. Kararlara da saygım sonsuz" diye cevap verdi.



"TARAFTARIN YAPTIKLARI BENİ DUYGULANDIRDI"

Taraftarının kendisine olan desteğinin ve açılan pankartın hatırlatılması üzerine başarılı oyuncu," Onları mahçup etmemek için elimden geleni yapıyorum. Daha da iyisini yapmaya çalışacağım. Bugün yapılanlar beni duygulandırdı. Böyle bir aileye sahip olduğum için şükrediyorum" açıklamasını yaptı.

oğuzhan özyakup

beşiktaş

Milli Takım