 Paul Le Guen: "Beşiktaş galibiyeti hak etti"

Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın kendi takımından üstün olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler. Biz elimizden geldiğince onları zorlaştırmaya çalıştık. Güçleri ve teknik kapasiteleri bize üstün geldi. Sonuç almak zordu. Maç sonu da bunu işaret ediyor. Oyuncular yüzde yüzlerini verdiler. Geriye dönüp baktığında çok da üzüldüğümü söyleyemem" şeklinde konuştu.



"İKİ TAKIM ARASINDAKİ FARK SONUCU BELİRLEDİ"



Le Guen, sahada iyi olduklarını dile getirerek, "Bunun atak organizasyonundaki sıkıntıdan kaynaklandığını düşünmüyorum. Deniz uzun süreden sonra sakatlıktan geri döndü. Delarge yakın zamanda takıma geldi. Açıkçası başa çıkamam gereken sorunlar vardı. En iyimizi verdiğimizi düşünüyorum. İki takım arasındaki fark sonucu belirledi. Utanılacak bir şey olacağını düşünmüyorum. En iyisi kafamızı kaldırmak geçen sezonu bu sezonla karşılaştırdığımızda doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

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