Kayserispor: 2 - Osmanlıspor: 2 | MAÇ SONUCU

Kayserispor 14. dakikada Silvestre Varela ile 1-0 öne geçti. Bu golden 1 dakika sonra Souleymane Doukara, Osmanlıspor'un beraberlik golünü attı. 1-1'lik skor aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu.



74. dakikada ikinci sarı kartı gören Varela, Kayserispor'u 10 kişi bıraktı. Osmanlıspor, 77. dakikada Musa Çağıran ile 2-1 öne geçti. Kayserispor, Ryan Mendes'in golüyle skoru 2-2 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, mücadele 2-2 sona erdi.



Maçın ardından 4 puanlı Kayserispor 9. sırada yer alırken, bu sezon ilk puanını alan Osmanlıspor ligin son sırasında kaldı.

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KAYSERİSPOR: 2 - OSMANLISPOR: 2

STAT: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Erkan Akbulut



KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Şamil Çinaz (Dk. 81 Mendes), Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Güray Vural (Dk. 46 Boldrin), Varela, Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut (Dk. 57 Asamoah)

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Maxso, Vrsajevic (Dk. 87 Numan Çürüksu), Regattin (Dk. 76 Musa Çağıran), Ninaj, Lawal (Dk. 84 Hasan Kılıç), Tugay Kacar, Pinto, Umar, Serdar Gürler, Doukara,



GOLLER: Dk. 14 Varela, Dk. 88 Mendes (Kayserispor), Dk. 15 Doukara, Dk. 77 Musa Çağıran (Osmanlıspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 74 Varela (Kayserispor), Dk. 90+2 Tugay Kacar (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Badji, Dk. 68 Deniz Türüç, Dk.69 Şamil Çinaz (Kayserispor), Dk. 90+1 Doukara (Osmanlıspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

14. dakikada Kayserisporlu Kana Bıyık'ın uzun pasında Osmanlıspor savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topu kapan Badji'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Varela, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

15. dakikada Osmanlıspor'da Lawal topu Kayserispor ceza sahasına ortaladı. Umar'ın kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Doukara, yakın mesafeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

32. dakikada Kayserispor'da kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Yapılan ortaya Kana Bıyık'ın kafa vuruşunda kaleci Hakan Arıkan sağına gelen topu son anda uzaklaştırdı.

39. dakikada Umar'ın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Pinto'nun vuruşunda, top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

77. dakikada Osmanlıspor'un, Kayserispor yarı alanında kazandığı serbest vuruşta, ceza sahasına gönderilen topa kafa vuruşu yapan Musa Çağıran, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

88. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakiplerini geçerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in sert vuruşunda, top filelere gitti: 2-2

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