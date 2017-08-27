Göztepe - Trabzonspor maçının yazar yorumları

HALUK AYYILDIZ: KULAKLARINIZI AÇIN...



Trabzonspor oyuna o kadar kötü başladı ki, düşünün dakika 2’de Ghilas’ın bomba şutu direkte patlayınca herkes “Eyvah” dedi. Neye uğradığını şaşıran Bordo- Mavililer nefes alamaz hale geldiği sırada Kucka adeta ‘112 gibi’ imdada yetişti. 25 metreden o maskeli haliyle attığı harika gol var ya inanılmaz güzeldi. Fakat Göztepe oyunu bırakmadı, yılmadı ve Kucka’nın golüne aynı güzellikte yanıtı Tayfur Bingöl ile verdi. Bol gollü maç olacağının da sinyali böylece verilmiş oldu.

Beraberliği yakalayan Göztepe, dağınık oynayan Trabzonspor’u görünce saldırmaya devam etti. Durica’nın yaptığı penaltı pozisyonu tartışılsa da Serkan Çınar’ın düdüğünü gole çeviren sahanın yıldızı Ghilas takımını öne geçirdi. Trabzonspor’un neden bu kadar kötü oynadığına gelince... Burak Yılmaz’ın yokluğu takımı kesinlikle etkiliyor. Burak biliyorsunuz, gol atar, çok koşar, defansa gelir ve orta sahaya da yardım eder. Rodallega’da bu özellikler olmadığı için Bordo- Mavililer tam tıkandı. Bakmayın Rodi’nin ilk yarının uzatmalarında önüne düşen pozisyonu gole çevirmesine. Beraberlik geldi ama öldü herkes! 2-2

Kaptan Onur Kıvrak’a özel bir parantez açarak devam edelim. Fenerbahçe maçında yediği golü hatırlayın, uzaktan Alper Potuk’tan. Göztepe maçına bakın, yine uzaktan gol yedi Tayfur Bingöl’den. Sabri’nin şutunu da kornere çelebilirdi ve devamı gol oldu. Demem şu ki, Onur’a kim uzaktan şut atarsa atsın yiyor. Fakat aynı Onur’a kale çizgisinden gol atamazsınız. Ne demek istediğimi siz anladınız. Onur bu saatten sonra düzelir mi, çok zor! Benden söylemesi. Bir de şu Bongonda, Castillo ve Yusuf Erdoğan aynı özellikte oyuncular. Ersun Yanal, Bero ile maça başlamalıydı. Bongonda’nın maçta ne yaptığını biri bana anlatsın!

Trabzonspor sezona 50. yılda şampiyonluk parolasıyla başladığına göre Göztepe mağlubiyetinin izahı yok. Kulaklarınızı iyice açın, bu iş böyle gitmez!

BÜLENT YAVUZ: PENALTI KARARI DOĞRUYDU

Hakem Serkan Çınar’ın Trabzonspor aleyhine verdiği penaltının tartışılacak hiçbir yanı yok. Durica, Göztepeli oyuncu Jahovic’in sol omzuna basarak topla oynamasını engelliyor. Kendisi topla hiç oynamıyor. Pozisyonun yaşandığı yer de ceza alanı içerisi olduğu için hakem Çınar’ın kararı yüzde yüz doğruydu.